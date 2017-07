A 10 legnagyobb hiba, amit elkövetünk nyaralás előtt

A nyári szezonban a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér megközelítőleg kétezer járatot fogad és indít el, tele kirándulókkal. Minden évben akadnak azonban olyanok, akik fel sem jutnak a repülőre, ugyanis fontos dologról feledkeztek meg.

Lássuk, melyek a leggyakoribb hibák, amiket nyaralás előtt elkövetünk:

1. Érvénytelen útlevél

Gyakran előfordul, hogy az utasok csak a check-in ablaknál szembesülnek a ténnyel, hogy útlevelük érvényessége lejárt. Ilyen esetben az utast természetesen nem engedik fel a repülőgépre, a nyaralása pedig elveszik.

2. Hamarosan lejár az útlevél

Bizonyos országokba történő repülést csupán akkor engedélyezik, ha az útlevél még legalább hat hónapig érvényes lesz. Ilyen szabály vonatkozik például Egyiptomra, Ománra, az Egyesült Arab Emírségekre. Törökországba legalább öt hónappal az útlevél érvényességének lejárta előtt utazhatunk.

3. Érvénytelen a gyermek útlevele

Nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek útlevelének érvényességi idejét is ellenőrizni kell. Ráadásul a legtöbb európai országba történő utazáskor – ahova a szülő már személyigazolvánnyal is eljut – a gyereknek szüksége van útlevélre.

4. A vezetéknév megváltozása házasság miatt

A házasodni készülő nőknek arra is figyelniük kell, hogy minden esetben meg kell egyeznie a repülőjegyen és az útlevélben található, illetve az utazási irodában regisztrált vezetéknévnek. Ha a nő időközben felvette a férje vezetéknevét, s a változást nem jelentette az utazási irodában, előfordulhat, hogy nem engedik fel a repülőgépre.

5. Eltévesztett számok és időpontok

A pozsonyi repülőtérről naponta több járat is indul a törökországi Antalyába, az egyiptomi Hurghadába vagy a bulgária Burgasba. Az utasoknak a felszállás előtt tehát nemcsak a célállomást kell figyelniük, hanem a járat számát és az időpontot is. Idén is akadt már olyan eset, hogy az utas lekéste a járatát, mert rossz folyosóhoz sorakozott be.

6. Késői érkezés a beszállókapuhoz

A check-in általában 45-50 perccel a felszállás ideje előtt valósul meg, a beszállókaput pedig 20-30 perccel az indulás előtt lezárják. Ezt követően már nem lehet felszállni a repülőgépre.

7. Késői érkezés a repülőtérre

A pozsonyi repülőtér azt javasolja az utasainak, a felszállás előtt legalább két órával érkezzenek meg a reptérre. Amennyiben az utas későn érkezik, s nincs ideje teljesíteni a biztonsági előírásokat, nem engedik fel a repülőre.

8. Tiltott tárgyak a kézipoggyászban

Tilos a poggyászba elrejteni például játékfegyvereket, vízipisztolyokat – a leggyakrabban ezeket kobozzák el az utasoktól a reptéren. A kézipoggyász nem tartalmazhat semmilyen alkoholt. Bárminemű folyékony anyagból csak maximálisan 100 ml, illetve 100 gramm mennyiség vihető fel a repülőre kézipoggyászban (tusfürdő, sampon,...) speciális zacskóba zárva, melyek összemennyisége nem haladhatja meg az egy litert.

9. Alkohollal oldani a feszültséget felszállás előtt – rossz ötlet

Akadnak olyan utasok, akik örömükben – vagy épp félelem miatt – előszeretettel nyúlnak felszállás előtt alkoholhoz. Amennyiben a repülőtér alkalmazottai észreveszik, hogy az utas ittas állapotban, illetve egyéb tudatmódosító szer hatása alatt van, nem engedik fel a repülőgépre, ráadásul az utazása árát sem igényelheti vissza.

10. Türelmetlenség

A felszállás előtti „becsekkolás“ néha elhúzódhat, az utasoknak pedig nagy adag türelemre van szükségük. Ilyenkor érdemes arra gondolni, hogy kár lenne idegesen, feszülten indítani a nyaralást.



(aktuality.sk)