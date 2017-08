12. Rockfeszt: Egy igazi fesztivál, jobbnál jobb arcokkal!

Augusztus 18. és 20. között immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Rockfesztet Nagyudvarnokban. A buli idén is hatalmasra sikeredett, sőt, évről évre csak növekszik a fesztivál népszerűsége – nemcsak a Csallóközben, hanem távolabbi járásokban és külföldön is. A rendezvény sikerességéről, a remek hangulatról és a kulisszatitkokról a Rockfeszt egyik szervezőjével, Bíró Mátéval beszélgettünk.

Idén is hatalmas robbanás volt a nagyudvarnoki Rockfeszt, és az idei már a tizenkettedik volt! Évről évre egyre magasabbra teszik a lécet a szervezők, amit rendre sikerül is megugrani. Bizonyára hatalmas erőfeszítés előzi meg egy ekkora fesztivál lebonyolítását.

Így igaz, de szerencsére idén is minden rendben ment, az összes koncert megvalósult, mind a 20 meghívott zenekar fellépett a három nap valamelyikén. Jelentős késések sem voltak, legfeljebb 5-10 perces csúszások akadtak. Idén is növekedtünk, ami a fesztivál színvonalát, hangzás- és látványvilágát illeti. Biztosítottunk zuhanyzási lehetőséget, a vendégek húsz különböző illemhelyiséget találtak, valamint wifi-elérhetőség is rendelkezésükre állt. Egyetlen apró probléma merült fel a három nap alatt: pénteken az áramfejlesztőnk felmondta a szolgálatot, de szerencsére rövid időn belül szereztünk egy másikat, úgyhogy a műszaki problémákat is időben orvosoltuk.

A tavalyi évhez képest is rengeteget fejlődtünk – mindent megtettünk annak érdekében, hogy a fesztiválozók a lehető legkényelmesebben érezzék magukat.

A fesztivál mára olyan meghatározóvá vált, hogy nemcsak a Csallóközből és a környező járásokból, hanem külföldről is többen érkeztek.

A három nap alatt több mint ötezer ember volt a fesztiválon. Többen érkeztek Magyarországról, Szlovákia keleti részéről, Csehországból, Romániából, Szerbiából. A legtávolabbról egy spanyol lány érkezett a barátjával. Voltak szlovák és cseh vendégeink is. Néhányan mesélték, hogy több száz kilométert utaztak, hogy eljöhessenek a Rockfesztre. Volt egy olyan csoport is, akik kisbuszt béreltek, hogy eljussanak Nagyudvarnokba.

Rendkívül pozitív dolognak tartom, hogy külföldi látogatókat is ide tudunk csalogatni. Hiszen látnivaló akad bőven, és rengeteg ember a Rockfeszt által ismeri meg ezt a szép környéket.

A kempingrészünk már csütörtökön megtelt, így péntekre bővítenünk kellett a területet, bár hozzá kell tennem, a kempinget már tavaly is bővítettük. Kapunyitáskor máris sorban álltak az emberek, s látszott rajtuk, hogy nagyon készültek, és várták már a fesztivált.

A fesztiválozók kora mennyire volt változatos?

Igen, zömében fiatalok, de voltak idősebbek is, sőt, sok volt a gyerek is! Idén ugyanis volt egy újításunk: a lehetőségekhez mérten kialakítottunk egy gyereksarkat, amit rengetegen igénybe is vettek, úgyhogy rajtra kész az új generáció is.

Ami a fellépőket illeti, idén is erős volt a felhozatal, amit bizonyára a vendégek is díjaztak.

A fellépők felhozatalát már a fesztivál előtt dicsérték a vendégek. Elmondhatom, hogy mindegyik zenekar magas színvonalat tartott – mind a látvány, mind a hangszerelés szempontjából –, különösen jól szóltak a koncertek idén.

Minden egyes koncert idején megtelt az egész park, szombaton a nagyon rossz időjárás ellenére is rengetegen voltak. A rockerek fölkaptak egy pulcsit, egy kabátot, és kijöttek bulizni. Más zenei stílusnál, ugyanilyen körülmények közt, nem biztos, hogy ennyien kilátogattak volna.

Voltak visszatérő zenekarok is?

A Depresszió és a Pokolgép szinte minden második éven visszatér hozzánk. A Road tavaly volt először, és idén is visszahívtuk őket, mert hatalmas bulit csaptak. A Rómeó Vérzik pedig egy lemezbemutató koncerttel lepte meg a rajongókat. Ezen kívül voltak délutáni programok is a chill-sátorban: Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik frontembere szórakoztatta a megfáradt “gyerekeket”, de például Bíró Szabolcs előadása is sok embert vonzott.

Ha minden igaz, már három éve annak, hogy háromnaposra bővítettétek a fesztivál programját. Jó döntésnek bizonyult?

Ez volt már a harmadik év, hogy három napra bővítettünk. Már évekkel ezelőtt is megmutatkozott, hogy két nap nem volt elég, nem tudtunk annyi előadót elhívni, amennyit szerettünk volna. Ezért döntöttük úgy, hogy megtoldottuk még egy nappal az egészet, ez pedig egy nagyon jó ötlet volt. Nem is volt igazán bevált dolog a környéken, hogy már csütörtöktől kezdődik egy fesztivál.

Úgy gondolom, a környéken ez az egyedüli fesztivál, amire tényleg rá lehet mondani, hogy fesztivál.

Ez nem egy esti parti, hanem tényleg egy igazi fesztivál, ahol sátozorozási lehetőség is van, és három napig dübörög a buli.

A Sweet-park közvetlen közelében található egy tó is. Fürdőzésre is van lehetőségük a vendégeknek?

Nem, a tavat már a kezdetektől elkülönítjük a fesztivál területéről, mert nagyon veszélyes. Egy nagyobb bányatóról van szó, ami igen mély. Az emberek tudomásul vették, hogy a saját érdekükben kénytelenek a fürdőzést kihagyni. Helyette viszont biztosítunk számukra melegvizes zuhanyzókat, így a nagy hőségben is fel tudnak frissülni, de a hűvösebb időkben is át tudnak melegedni. Ez a legjobb módja annak, hogy látogatóinkat a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk.

Összességében véve remek hangulat és nyugalom jellemezte az idei fesztivált.

Rendkívül nyugodt volt az idei, felkészültek voltunk. Különösebb atrocitás nélkül zajlott a buli, ami egy ekkora fős tömegnél mondhatni ritkaságnak számít. Az emberek kikapcsolódni jöttek hozzánk, nem balhézni. Tetszett egyébként, hogy a vendégek megpróbáltak mások tárgyaira is vigyázni. Rengetegen voltak, akik talált tárgyakat, telefonokat adtak le a szervezőknél. Mindent, ami eljutott hozzánk, sikerült visszajuttatnunk a tulajdonosának.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki támogatta a fesztivált – főleg azoknak, akik rengeteget dolgoztak azon, hogy a látogatók jól érezzék magukat. Különösen örömteli dolog számunkra, hogy visszatérő segítőink vannak, akikre minden évben számíthatunk. A visszajelzések alapján az idei Rockfeszt is nagyon tetszett az embereknek, és máris dolgozunk a soron következőn!

