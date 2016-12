15 trükk, amivel kifosztanak minket az üzletek

A cél mindig ugyanaz: a profit növelése - vagyis ha a vásárló betér a boltba, vegyük rá, hogy a lehető legtöbb pénzt költse el. Íme az üzletek leggyakoribb praktikái:

1. Túl nagy bevásárlókocsi

Történt már olyan, hogy egy nagybevásárlás ne fért volna el egy bevásárlókocsiban? Láttál már olyan embert, aki két kocsit tol a szupermarketben? Nem, ugye? Ez nem véletlen: a bevásárlókocsi mindig túl van méretezve, és ha másnál egy teli kosarat látunk, az minket is arra ösztönöz, hogy minél több dolgot vegyünk le a polcról.

2. Olcsó!!!

Már a parkolóban plakáttal figyelmeztetnek, hogy akciósan fogunk vásárolni, és ezzel sikeresen bogarat ültetnek a vásárló fülébe - akinek figyelmét az áruházban sem fogják elkerülni az "AKCIÓS!" feliratok.

3. Zöldség és gyümölcs a bejáratnál

Szép is, színes is, illatos is, miért ne volna a zöldség és a gyümölcs a bejáratnál? Az sem mellékes, hogy ha rögtön az elején megvesszük az egészséges kaját, később több "nem egészséges" élelmiszert is megengedünk magunknak.

4. Papírzacskó a pékárura

Vajon miért papírzacskóban tukmálják ránk a pékárut? Hát azért, mert abban gyorsabban kiszárad, és holnapután már garantáltan újra a kasszánál fogunk sorakozni!

5. Darabra vagy kilóra?

Hiába olcsó kilóra a paprika, ha a szomszédos polcon becsomagolva árulnak belőle három darabot ugyanannyiért - csak utóbbi valamivel fényesebb. Aki hajlamos vizuális alapon dönteni, az az utóbbit viszi. Sokan hajlamosak...

6. Legjobb éhesen

Minek örülnek a leginkább az üzletláncok? Ha éhes vevő tér be hozzájuk! Elég egy illat, egy pillantás, és az éhes vásárló bármit képes a kosarába dobni.

7. Minden máshol

A kenyér, a tej és a tojás soha nincs egy helyen, hogy a lehető legtöbb polc mellett haladjunk el akkor is, ha csak alapélelmiszereket akarunk vásárolni.

8. Jobbkéz-szabály

Haladhatunk a bejárattól a kasszákig balról jobbra vagy jobbról balra, jobb kezünk ügyébe mindig akad valami, ami drága. Drágát ugyanis hamarabb veszünk le a polcról jobb kézzel.

9. Lassíts!

A drága polcok között mindig keskenyebb az út. Így jobban hallod a kocsi gurulását, azt hiszed, hogy gyorsan mész, és lassítasz.

10. Magasság

A legdrágább termékek 1,6 méteres magasságban találhatók, a legolcsóbbak pedig az alsó polcon - oda úgyis mindenki lusta lehajolni. Persze ha valamilyen terméket a legalsó polcon látunk, az is lehet, hogy a forgalmazó nem fizetett elég polcpénzt az áruháznak, és így csak egy majdnem észrevehetetlen pozíciót kapott.

11. Sietsz? Fizetsz!

Ha valaki siet, általában nem tér be a sorok közé, csak lekap valamit a polcok elejéről és végéről. Ott azonban nem talál majd olcsó terméket.

12. Friss!

A húst és a halat vakítóan fehér pultra helyezik, úgy frissebb hatást kelt.

13. Zene

Ha lassú zene szól, nem lehet sietni. Persze a zene változatos: a délelőtt vásárló nyugdíjasoknak a leglágyabb muzsika szól, a munka után bevásárló középkorúak pedig kicsit dinamikusabb szólamokat kapnak, hogy tudjanak a vásárlásra koncentrálni.

14. Ha elfelejtetted volna...

A kasszánál mindig olyan termékek vannak, amit hajlamosak vagyunk a szalagra dobni. Csoki, rágó, dezodor, kóla - minden, amit nem akarunk, de ha már ott van, elvesszük.

15. Jutalmat kapsz!

Az üzletben semmi nincs ingyen, a klubkártyák, kuponok viszont pont ennek az ellenkezőjét hitetik el velünk. Hiába kapunk kéteurós pénzutalványt, ha arra 20 eurónyi felesleges termék megvásárlásával tettünk szert.

(SME)