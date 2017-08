17 év után lepattintják az Új Szót és a Vasárnapot

A Penta pénzügyi csoport 2014-ben került be a Petit Press tulajdonosi struktúrájába, most azonban arról közöltek információt, hogy a részvényesi viszonyokban változás áll be.

Ennek részeként 5%-nyi tulajdonrész átkerül a Pentától a többségi tulajdonoshoz, a Peter Vajda vezette Első szlovák befektetési csoporthoz (Prvá slovenská investičná skupina PSIS), amely ezáltal már a részvények 60%-át birtokolja majd a Petit Pressben.

A Penta csoport ugyanakkor megkapja a Petit Press magyar divízióját. Az Új Szó és a Vasárnap kiadója ezentúl a penta csoport alá tartozó News and Media Holding (NMH) lesz. Mindkét tranzakció várhatóan az év végéig lezajlik.

Alexej Fulmek, a Petit press vezérigazgatója abból fakadó örömét fejezte ki, hogy újságaik függetlenségét továbbra is sikerül megóvni, és a PSIS mint a SME napilap és a Petit Press alapítója erősebb szerephez jut.

Ez viszont azt is jelenti, hogy az Új Szó és a Vasárnap 17 év után vált gazdát. Fulmek ezt azzal indokolta, hogy a Petit Press a szlovák és angol nyelvű sajtótermékeire és azok online integrációjára kíván koncentrálni.

Az NMH ezzel szemben a dél-szlovákiai régióban akar erősödni, ahol pedig az Új Szó 1949-től megjelenik, és aktuálisan kb. 16 ezer példányt nyomnak belőle naponta.

Az NMH portfóliójába tartozott már eddig is a Plus JEDEN DEŇ, a Plus 7 dní vagy a Trend kiadása, emellett a Centrum.sk, az Atlas.sk, a Pluska.sk vagy az Aktuálne.sk portálok üzemeltetése is.

(Medialne.sk)