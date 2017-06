2 nap, 5 koncert, 5. Onedayfröccsfest

Az elmúlt öt évben a nyár meghatározó fesztiváljává nőtte ki magát a Onedayfröccsfest. Ezzel teljesült a szervező, Dakó Sándor egyik álma, hogy felrázza a városközpontot a kánikulában.

Mi sem frissít fel jobban két kiváló koncert között, mint egy üdítő fröccs?! Július 14-én és 15-én egyikből sem lesz hiány a Szent István téren!

Pénteken Majka és Curtis, Kowalsky meg a Vega, szombaton Ladánybene 27, Honeybeast és ami még nem volt, Wellhello feat Band of Streets – Back to the Backstage!

"A környéken egyedülálló kínálatot hozunk, amelyben mindenki megtalálja a neki tetsző stílust. Legyen az reggae, rap, vagy pop. Régi vágyunk volt, hogy elhozzuk a Honeybeastet Dunaszerdahelyre. Idén ez is teljesül. A Wellhello és a Band of Streets közös showja pedig igazi kuriózum" – mondta Dakó Sándor.

Idén a közönség előben is láthatja, hogy mekkora bulit csapott a két banda tavalyi fröccsfesztes fellépés után. A backstag-es buli a #sohavégetnemérős mozifilmbe is bekerült, ezzel is bizonyítva, hogy a Onedayfröccsfest igazi elnöki buli.

De nemcsak fröccsel olthatod a szomjad a kétnapos fesztiválon. A zenei felhozatalhoz hasonlóan italokból is mindenki megtalálja a neki valót. "Korábban a Ladánybene 27 tagjai is a sörsátornál oltották szomjukat" – folytatja a szervező. A Onedayfröccsfesten a fellépő és a rajongó is együtt bulizik.

A nagysikerű Earlybird jegyek már elfogytak, de elővételes jegyek és bérletek még kaphatók fesztiválra és a helyszínen is megválthatod a belépőt, amellyel eljuthatsz Amszterdamba, ha szerencsés vagy.

Ne gondolkozz sokáig, mert mindenki ott lesz!

