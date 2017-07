200 ezer eurós büntetés fenyegetheti a Jaguar Land Rovert

A nyitrai munkaügyi felügyelőség szerint a társaság néhány munkása szerződés nélkül dolgozott és nem volt bejelentve a szociális biztosítóba.

Az autógyár ezzel felkerült a felügyelőség szégyenlistájára, ami a neten is szabadon hozzáférhető. A Jaguar Land Rovert emiatt akár 200 ezer eurós büntetés is fenyegetheti. Állítólag a cég nem szándékosan vétett, hanem egy adminisztratív hiba csúszott be.

noviny.sk