23 csapat verseng a II. Dunaszerdahelyi Kolbászfesztiválon

"Külön öröm számunkra, hogy a legfiatalabb nemzedék is képvisleteti magát a kolbásztöltő versenyen, hiszen két dunaszerdahelyi iskola is benevezett. A rendezvény különlegessége, hogy több csallóközi, mátyusföldi illetve egy ipolysági település is verseng majd.

A kolbászkészítés mesterei és szurkolói érkeznek: Albárról, Lúcsról, Tallósról, Bakáról, Nagymadból, Jányokról, Dunaszerdahelyről, Légről, Somorjáról, Oroszvárról és az Ipoly menti Csalárból.

Ezek a csapatok sajátos, az egyes településre jellemző ízvilágukkal, elkészítési módjukkal gazdagítják majd a vetélkedést." - hangsúlyozták a szervezők.

Hegedűs mulatozó, kreatív foglalkozások, interaktív játékok a gyermekek számára, csallóközi tehetségek fellépései, szakmai zsűri - Csányi Sándor a Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Egyesületének elnöke, valamint Bindics Imre, a népszerű mesterszakács várja a kolbászkészítés mestereit és kedvelőit.

A fesztiválon helyet kapnak a kézművesek portékái, valamint nagykürtösi borok, házi szárazkolbászok és szalámik, szalonnák, sonkák lesznek kóstolhatóak és vásárolhatóak a helyszínen.

Sült hurka, kolbász és megannyi különleges finomság várja az ínyenceket.

A disznótoros házias ínyencségeknek, a minőségi alapanyagokból készült háztáji temékeknek kulcsfontosságú szerepük lehet térségünk gasztronómiájában.

Népszokásaink, háztáji ételeink gondosan őrzött elkészítési módjai ilyen közösségi rendezvényeken mutatkoznak meg és öröklődnek majd tovább.

