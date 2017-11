250 gyors elektromos töltőállomást thoznak létre hat országban

A tájékoztatás szerint a NEXT-E 222 több szabványt is támogató gyors, és 30 ultragyors elektromos jármű (e-jármű) töltésére alkalmas állomást telepít hat közép-kelet-európai országban - Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban és Romániában - a fő közlekedési útvonalak mentén.

A közleményben a Mol felidézi, az Európa Tanács 2017 júliusában jelentette be, hogy a NEXT-E elektromos jármű projektje 18,84 millió euró társfinanszírozásban részesül az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) programban.

A NEXT-E konzorcium az E.ON-csoport vállalataiból (Západoslovenská energetika - Szlovákia, az E.ON - Cseh Köztársaság, az E.ON Magyarország és az E.ON Románia), a Mol-csoport vállalataiból (az összes résztvevő ország leányvállalatai), a horvátországi Hrvatska elektroprivreda-ból (Szlovénia és Horvátország), a Nissanból és a BMW-ből áll.

Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója közleményben kiemelte, a Mol-csoport tavaly meghirdetett, 2030 Enter Tomorrow stratégiájának megfelelően nyitni kívánnak az elektromos közlekedés irányába. A NEXT-E projektben való részvételük fontos mérföldkövet jelent e stratégia megvalósításában. Céljuk, hogy a Mol-csoport az e-üzemagyag piacán is meghatározó magyarországi és régiós szereplővé váljon - tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A tervek szerint két fázisban történik majd meg a gyorstöltők és az ultragyors töltők telepítése: az előbbi munkálatai 2018-ban, az utóbbié 2019-ben kezdődnek el, hogy az új generációs, hosszú utakra is alkalmas elektromos járművek igényeit is kielégítse a rendszer. A program a tervek szerint 2020-ban fejeződik be - tájékoztatott a Mol.

(MTI)