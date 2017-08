27 ezer liter üzemanyag terjed a talajban és reped az út Nagyudvarnoknál

A Dunaszerdahely és Csallóközkürt közötti 1395-ös út Nagyudvarnokhoz közeli szakaszán még július 27-én történt súlyos kamionbaleset, mely során egy üzemanyag-szállító tartálykocsi az egyik kanyarban lehajtott az úttestről, majd felborult. Tartálya léket kapott, az üzemanyag pedig elkezdett belőle a talajba szivárogni.

A tűzoltók hamar a helyszínen termettek, és Čandal Tibor járási igazgató elmondása szerint egységeik azonnal megkezdték a kifolyt üzemanyag begyűjtését, valamint a tartály tömítését, de már ekkor is késő volt.

Ezt azonban sokáig nem lehetett tudni. Mármint azt, hogy tulajdonképpen mennyi üzemanyag ömlött ki. Az ismert adat, hogy a tartályban mintegy 20 ezer liter gázolaj és 10 ezer liter benzin volt, a tűzoltók pedig 1400 litert gyűjtöttek be.

Tíz nappal ezelőtt még csak arról tudtunk beszámolni, hogy a tartálykcsit birtokló galántai, HIRK nevű cég határidőt kapott arra, hogy benyújtsa a szükséges dokumentációt. Miután ezt megtette, fény derült a rettenetre.

Morvay Györgynél, a járási hivatal elöljárójánál érdeklődtünk, aki elárulta, hogy a talajba ömlő üzemanyagmennyiség nem kevesebb, mint 27 ezer liter.

A helyszínre rendelt hidrogeológus közlése szerint az anyag ugyan beszívódott a talajba, de a felszín alatti vízréteget nem érte el, egy nem áteresztő rétegnél ugyanis tulajonképpen megállt, vagy legalábbis csak nagyon lassan szivárog lejjebb.

Mivel ismert a szennyezés okozója, így a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet alá került az egész ügy, a tartálykocsi tulajdonosa azonban maga végzi a szennyezés megszüntetését és a környezet helyreállítását.

Az ilyen esetekhez riasztott SOS Team Slovakia céget azonban információink szerint elküldte a helyszínről, és Morvay közlése alapján egy másik céggel egyezett meg. Itt vége is lehetne a történetnek, csakhogy velük kapcsolatban is felmerült egy probléma: mire elvégezték volna a legszükségesebb munkát, hogy kitámasszák az utat, a kamionos cég tulaja felmondott nekik. Jött egy harmadik cég, amely pedig nekifogott a szennyezett talajt kiásni, majd elszállítani, de nem vigyáztak eléggé, és az út egyik fele megmozdult.

Ekkor jött az újabb fordulat, a harmadik céget is elküldték, majd az ügy egy rövid időre visszakerült az SOS Teamhez, végül a cégtulaj által másodikként megbízott EBA-hoz. Morvay György megerősítette, hogy a céges huzavona miatt több mint egy hetet csúsztak a munkák.

Az út borulását sikerült megfékezni, a repedését viszont nem, időközben pedig felmerült az is, hogy rendkívüli állapotot hirdetnek, és akkor a belügyminisztériumhoz kerül az egész. Morvay szerint ezt azért nem lépték meg, mert ez esetben más törvények lépnek érvénybe, és a hatáskörök újabb átruházásával csak tovább lassult volna a szanációs folyamat.

Elmondása szerint a cég most már végzi a munkát, az utat azonban teljesen le kellett zárni a balázsfai, illetve a szemétdombon túli búslaki letérő között.

Továbbra sem tudni azonban, hogy a szennyeződés mekkora területet érint. Legutóbb megpróbáltuk szemléltetni, mekkora területet teríthet be egy ilyen mértékű szennyezés, és az jött ki, hogy 30 köbméternyi folyadék egy focipályát több mint félcentis vastagságban lepne el. Ez akkor túlzásnak tűnt, mivel nem ismertük a valós kifolyt mennyiséget, de most már tudjuk, és nem sokkal, épp csak a tizedével kevesebb.

Az okozónak augusztus végéig van ideje arra, hogy elkészíttessen egy hidrogeológiai szakvéleményt a szennyeződés tényleges kiterjedéséről. Morvay szerint a legvalószínűbb, hogy átterjedt az út túloldalára is, ami azt jelentené, hogy meg kell bontani az utat is. Erre egyébként az állapota miatt feltehetően egyébként is szükség van.

„Az útlezárás hossza attól függ, mennyire van szétterjedve a szennyeződés” – jegyezte meg. Jövő pénteken ül ismét össze a munkacsoportjuk, hogy a kamionos cég tulaja tájékoztassa őket az aktuális helyzetről.

A kamionnak egyébként nem lett volna keresnivalója arrafelé. A dunaszerdahelyi nagy körforgalom átépítése miatt azonban a Galánta felől érkező tehergépjárműveknek Pozsonyeperjes után Felsővámos felé kell közlekedniük. Hogy miként keveredett ezután a „kürti kanyarokhoz”, az nagy kérdés. A tartálykocsit azonban információink szerint egy tulajdonképpen kezdő, 25 éves sofőr vezette.

(SzT)