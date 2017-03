2700 eurós kárt okoztak a betörők a dunaszerdahelyi termálfürdőben!

Mint arról szerdán beszámoltunk, az elmúlt időszakban több alkalommal is ismeretlen tettesek törték fel a dunaszerdahelyi termálfürdő hátsó részében álló fabódékat, majd kisebb-nagyobb értékű berendezéseket loptak el belőlük.

Somogyi Gábor igazgató arról számolt be portálunknak, hogy évről évre figyelmeztetik az árusítóhelyek bérlői, hogy a téli hónapokra ne hagyjanak értékeket bennük, mivel nem tudják garantálni a biztonságukat.

Az említett esetekben a szemfüles betörők hátulról lopakodhattak be a fürdőbe, vélhetően lecsavarozták a zár pántjait, így nem is volt rá szükségük, hogy feltörjék a lakatokat. Bentről így anélkül, hogy bárki megzavarta volna őket, azt fújhattak meg, amit akartak. Távozásukkor a pánt visszacsavarozásával még azt is elérték, hogy a betörés nyomai egész addig rejtve maradjanak, míg valaki ki nem nyitja a bódét, és észre nem veszi, hogy eltűnt valami.

"Az egyik lopási esetet több hónapos késéssel jelentették be" - árulta el érdeklődésünkre csütörtökön Mária Linkešová, a kerületi rendőrkapitányság szóvivője.

Információink szerint több hasonló lopás is történt, a szóvivő azonban egyelőre két konkrét esetről számolt be, amely ügyben folyamatban van a vizsgálat. Az egyiknél 500, a másiknál 2200 eurós kár keletkezett. "A rendőrség a szükséges műveletek elvégzése mellett továbbra is dolgozik a lopások felderítésén" - húzta alá a szóvivő.

Kérdés, előkerülnek-e valaha a tettesek. Mint azt Somogyi Gábor elárulta, ugyan vannak kamerák a fürdő területén, ám azok felvételeit csak hét napig tárolják.

(SzT)