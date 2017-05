400 ezer eurós adócsalással vádolják Nora Kabrheľovát

Kabrheľová azt állítja, hogy ez egyáltalán nem igaz, mondvacsinált vádról van szó.

Összesen 5 személyt gyanúsítottak meg adócsalással. Olyan szolgáltatásokról adtak le dokumentumokat és számlákat az adóhivatalba, amiket el sem végeztek.

„Összesen nyolcvan darab 60 ezer euróig terjedő számláról van szó, amiket tanácsadói tevékenység néven állítottak ki“ – nyilatkozta a a Kassai Megyei Ügyészség szóvivője, Milan Filičko.

„Ezzel kapcsolatban nem tudok semmit sem mondani, nincs kezemben a vádirat, talán rossz címre küldték“ – mondta Kabrheľová.

A kassai vállalkozónőt egy másik ügyben is adócsalással gyanúsítják – mégpedig arról van szó, hogy két másik személlyel 88 ezer eurós adócsalást követhettek el. A bíróságnak még mindig nem sikerült előbbre jutnia ebben az ügyben, ugyanis az egyik vádlott ügyvédje elfogultság elleni indítványt nyújtott be, ezért a per csak szeptemberben folytatódik.

