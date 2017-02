Akció a parlamentben – a Smer képviselőjének elpattantak az idegei (videó)

A csetepatét Natália Blahová (SaS), a Čistý deň nevelőintézet körül kialakult botrányról szóló felszólalása indította. „Erik Tomáš mindkét kezével hozzám ért és fizikailag arra kényszerített, hogy menjek az erkélyre. Megpróbáltam a tárgyalóterem kijárata felé húzódni” – írta körül a történteket Alojz Baránik, az SaS képviselője.

A parlamentben azután kezdett sűrűsödni a levegő, mikor az ombudsman jelentését tárgyalták át. A csütörtöki rendkívüli gyűlésen ugyanis a képviselők azzal foglalkoznak, hogy a nevelőintézetben minden bizonnyal súlyosan megsértették a gyerekek alapjogait.

Baránik megjegyzése pedig még élesebbé tette a hangulatot. „A szóváltás során több képviselő is felállt. A tárgyalást főként a Smer képviselőinek kiabálása miatt szakították félbe” – jegyezte meg Baránik.

„Nem csak Baránik urat, hanem a többi ellenzéki képviselőt is felszólítottam, hogy menjenek az erkélyre, ahol a nevelőintézetből érkező emberek is ülnek – szülők, kliensek, alkalmazottak, hogy végre velük is elbeszélgessenek és megismerjék a véleményüket, ha már ennyit beszélnek róluk” – mondta Erik Tomáš.

Tomáš a viselkedésén semmi kivetnivalót nem talált, mivel elmondása szerint csak az erkélyhez akarta kísérni Baránikot.

Baránik szerint Tomáš viselkedése elfogadhatatlan volt. „Nem kezelem támadásként, de elfogadhatatlannak tartom, hogy így viselkedjen a véleménycsere során. Túllépett egy határt” – gondolja így Baránik.

Tomášnak is megvan a saját viselkedéséről alkotott véleménye. „A másik dolog, hogy Baránik úr a rövid eszmecserénk során ellenem és a Smer képviselői ellen is személyes sértéseket tett. Én úgy gondolom, hogy a személyes sértegetés nem tartozik a politikába” – tette hozzá Tomáš.

