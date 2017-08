Akinek bizonyítéka van, menjen a rendőrségre! - kér mindenkit Robert Fico

"Kérem önöket, ha van tudomásuk arról, hogy valaki korrupciós ügybe keveredett, az menjen a rendőrségre. Akinek bizonyítéka van, az előtt le a kalappal, az forduljon a hatóságokhoz" - nyilatkozta csütörtök délután Robert Fico kormányfő a napokban kirobbant 600 millió euró elherdálásáról szóló oktatási minisztériumi botránnyal összefüggésben. Ahol felmerül az állami korrupció ilyen szintű mértéke, ott a kormány működését felügyelő tanács nem is mehet el szó nélkül az eset kapcsán. Nem is ment, a miniszterelnök és az SNS-vezér Anton Danko is olyan értelmű nyilatkozatot szajkóztak az ügy kipattanása óta először tartott értekezletük utáni hivatalos tájékoztatójukon, hogy alaposan kivizsgálják a korrupciós gyanút.

Mint ismeretes, a tudomány és kutatás támogatására kiírt 300-300 milliós uniós pályázat állítólag fura hátterű fedőcégeket hozott helyzetbe, ugyanakkor az ismert oktatási, tudományos műhelyek hoppon maradtak.

Danko a pártja által pozícióba helyezett Peter Plavčan oktatási minisztert arra kéri, hogy azt a pályázatot vonja vissza, ahol az ismert egyetemek nem tudtak labdába rúgni. Nem tartom helyesnek, ha az oktatási intézményeink a pályázatok kezelésében furfangos vállalkozói szektorral versenyeznek - így értelmezi a parlament elnöke a kialakult helyzetet, aki felszólítotja miniszterét, értékelje felül a bírálatok tárgyává vált uniós kiírásokat.

A mai értekezletre a Híd által szorgalmazott ügyről, a keleti végeinket helyzetbe hozó R2-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatban mindhárom párt vezetője támogatólag beszélt. Bugár Béla elutasítja az autópálya munkálatainak lassítását. Fico azzal nyugtatott meg mindenkit, hogy őt nem érdekli egy hivatalnok véleménye egy olyan dologgal kapcsolatban, ami amúgy is bele van foglalva a kormányprogramba. Ezt azzal összefüggésben jelentette ki, hogy a pénzügyminisztériumhoz tartozó egyik intézet előzetes állásfoglalása szerint nem ajánlják megépíteni az említett szakaszt, melynek része a szoroskői alagút is. Ezt a verziót ugyanis nem tartják gazdaságosnak, és azt tanácsolják, vizsgálják meg az I. osztályú út kiszélesítésének lehetőségét. Úgy lesz megépítve a gyorsforgalmi út, ahogyan abban a kormány megalakításakor megegyeztünk - szögezte le a kormányfő, rövidre fogva a az egész kérdést.

(sárp)