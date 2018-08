Andrej Kiska meglátogatta az árvizek által sújtott tátrai községeket

Andrek Kiska államfő csütörtökön meglátogatta azokat a tátrai községeket, melyeket két hete áradás sújtott. A Jávor-völgyön (Javorová dolnia) kívül, ahol még most is dolgoznak a károk eltakarításán, ellátogatott a Hohenlohe-vadászkastélyba is Javorinában (Tatranská Javorina), amely az árvizet követően áram és víz nélkül maradt, illetve találkozott Zár (Ždiar) község vezetésével, valamint a szállodatulajdonosokkal is.