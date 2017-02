Andrej Kiska nem írta alá az egyházak regisztrációját szigorító törvényt

Az alaptörvény értelmében amennyiben a parlament ismételten megszavazza az államfő által előzőleg elutasított törvényt, majd az államfő azt ismételten nem írja alá, akkor az ő aláírása nélkül is ki kell hirdetni.

A parlament január 31-én az államfői vétót leszavazva ismét elfogadta a szigorítást. Az eddig érvényes jogszabály szerint az új egyházak regisztrációjának feltétele legalább 20 ezer felnőtt korú hívő megléte volt, a jóváhagyott változtatás ezt a küszöböt emelte 50 ezerre. A jogszabály március 1-jén lép hatályba.

A törvénymódosítási javaslatot a kormánykoalíció második legerősebb pártja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) nyújtotta be még tavaly ősszel. A változtatást azzal indokolták, hogy általa csökkenteni lehet annak esélyét, hogy az országban spekulatív célból - egyebek mellett az államilag regisztrált egyházaknak alanyi jogon járó költségvetési támogatás miatt - jegyeztessenek be újabb vallási felekezeteket. Ugyanakkor a törvény ellenzői az indítvány parlamenti vitája során többször is annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a módosítás tulajdonképpen az iszlám vallás hivatalos felekezetként való bejegyeztetésének megakadályozását szolgálja.

A törvénymódosítást az ellenzék túlnyomó többsége is támogatta, kivéve a Szabadság és Szolidaritás (SaS), amelynek képviselői a szigorítás leghangosabb ellenzői voltak. Állításuk szerint az egyházak regisztrációjának szigorítása diszkriminatív, korlátozza a vallásszabadságot. Ezt a véleményt osztotta Andrej Kiska is, aki a novemberben jóváhagyott törvényt megvétózta. Arra hivatkozott, hogy a szigorítás túlzott mértékben beavatkozik az alkotmány által szavatolt alapjogokba és szabadságokba.

Szlovákiában jelenleg 18 államilag bejegyzett egyház van, ezek a közvetlen költségvetési támogatás mellett további, viszonylag széles körű kedvezményekre is jogosultak. Rajtuk kívül az állam még elismer további mintegy harminc különböző felekezetet, ám azok nem számítanak regisztrált egyházaknak, és így nem jogosultak állami támogatásra sem.

