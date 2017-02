Andrej Kiska újra szétosztotta fizetését a rászoruló családok között

Az államfő hónapról hónapra rászorulókkal foglalkozó civil szervezetek ajánlásai alapján dönt a fizetése szétosztásáról. Ezen civil szervezetek a Lángocska (Plamienok), a Mosoly mint ajándék (Úsmev ako dar), a Rákellenes Liga (Liga proti rakovine), az általa alapított Dobrý anjel, illetve az Izomdisztrófiában Szenvedők Szervezete (Organizácia muskulárnych dystrofikov).

Kiska egy olyan családnak segített, ahol a szülők elvesztették 22 éves izomsorvadásban szenvedő fiukat, akire egész nap felügyelnie kellett valakinek. A betegséghez szükséges segédeszközök nagyon sokba kerültek, ami anyagilag nagyon megterhelő volt a család számára. Emellett mindkét szülő látássérült, az apa majdhogynem vak. Lányuk egyetemista, lakhelyén kívül tanul, ami szintén sokba kerül a családnak.

A pénzből kapott egy gerinvelői izomsorvadásban szenvedő 6 éves kislány is. A kislánynak állandó felügyeletre van szüksége, nem tud járni, s csak segítséggel tud ülni.

Az államfő egy 4 és 10 éves fiút nevelő nevelőszülőknek is küldött pénzt. Egy évvel ezelőtt súlyos betegséget kapott az apa, így bevétel nélkül maradt a család. A gyerekek is egészségügyi problémákkal küzdenek. A családnak a spórolt pénze is fokozatosan elfogyott, s ez oda vezetett, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kilakoltatják őket a lakásukból.

Anyagilag nehéz helyzetbe került az a nagymama is, aki születésük óta egyedül neveli az unokáit. A szülők nem törődnek a gyermekeikkel, nem is találkoznak velük. A nagymama takarítónőként dolgozik, akivel együtt lakik a fia is, aki egy ideig tudta fizetni a bérleti díjat, most azonban nincs munkája.

Andrej Kiska több olyan családot is támogatott, ahol rákebetegek vannak. Segített egy cisztikus fibrózisban szenvedő kisfiú szüleinek. Fizetésének egy részét megkapta egy idegrendszeri betegségben szenvedő gyermek családja és egy asszony, aki egyedül neveli ikreit, mert volt férje bántalmazta őt.

TASR/para