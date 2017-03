Anglia ellen búcsúzik a válogatottól Lukas Podolski

A 31 éves játékos a tavaly nyári, franciaországi Európa-bajnokság után jelentette be, hogy nem kíván többet szerepelni a nemzeti csapatban, amelynek keretébe most utoljára válogatta be Joachim Löw szövetségi kapitány.

"Nagyon örülök, hogy ilyen meccsen tud elbúcsúzni a válogatottól Podolski, hiszen megérdemli. Az angol csapat elleni találkozóink mindig különlegesek, biztosan ennek is nagyszerű lesz a hangulata" - nyilatkozta Löw.

A három éve világbajnok Podolski - aki 2004 óta szerepel a nemzeti csapatban, és azóta ez lesz a 130. válogatott mérkőzése - jövő szerdán, Dortmundban búcsúzik a Nationalelftől.

A vb-címvédő német csapat - mely négy kör után négy győzelemmel vezeti selejtezőcsoportját - a felkészülési mérkőzés után Azerbajdzsánba látogat világbajnoki selejtezőre.

