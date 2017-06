Ariana Grande Párizsban folytatta turnéját

Az AccorHotels Arenában tartott szerda esti koncertet fokozott biztonsági előkészületek előzték meg, tilos volt például hátizsákot bevinni.

A 23 éves énekesnő csütörtökre virradó éjjel Instagram-oldalán közzétett fotója alá azt írta: "Köszönöm, Párizs, szeretlek. Hálás vagyok, hogy visszatérhettem".

Grande az észak-angliai nagyváros 21 ezer fős rendezvénycsarnokában, a Manchester Arenában lépett fel május 22-én, teltházas koncertje után azonban egy öngyilkos merénylő nagy erejű pokolgépet robbantott fel a távozó tömeg közepén. A merényletben 22-en meghaltak, 117-en szenvedtek kórházi ellátást igénylő sebesüléseket.

Az énekesnő ezután több kocertjét lemondta, de vasárnap este 50 ezres közönség előtt tartott háromórás koncerten fellépett Manchesterben az Old Trafford krikettstadionban, a Lancashire County Cricket Club otthonában.

A One Love Manchester címmel megszervezett koncerten Ariana Grande oldalán fellépett mások mellett Justin Bieber, Robbie Williams, a Coldplay, a Manchesterben alakult Take That, a The Black Eyed Peas, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, és óriási ovációt keltve, meglepetésvendégként a manchesteri születésű Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere is.

