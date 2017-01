Assassin's Creed: Aggodalmunk beigazolódott, az átok tovább él!

Nem, nem és nem! A játékadaptációk egyszerűen nem tudnak maradandót alkotni a filmes világban. A Warcraftnak ugyan egy leheletnyivel sikerült túllépnie az olyan filmeken, mint a Doom vagy a Far Cry, összesítésben azonban jóval a mérce alatt teljesített. Az Assassin's Creedtől a megváltást vártuk, csalódnunk kellett. Figyelem, spoilerveszély!

Adva volt egy érdekes téma, hozzá pedig jöttek a neves színészek – már csak jól kellett volna gazdálkodni az alapanyaggal. Kár, hogy ez nem teljesen sikerült, mert kétségkívül sokkal többet is ki lehetett volna hozni a filmből.

Mint a Warcraft esetében, ezúttal is sok múlott azon, hogy mennyire ismerjük az Assassin's Creed játékmúltját, ugyanis, míg a beavatottak nagyjából képben lehettek a történtekkel, addig a laikusok nem biztos, hogy megértették, mit is láttak éppen.

Az Assassin's Creed játék cselekménye 80 százalékban az emlékképek által felidézett régi időkben játszódik. A filmben ennek a fordítottját láthattuk: 80 százalék jelenkor, 20 százalék régi idők. Nagy csalódásnak számít ez a megoldás, hiszen sokkal élvezhetőbb, sokkal izgalmasabb is lehetett volna a film, ha maradnak a játék által megszabott elosztásnál.

A történet alapjában véve egész ötletes volt, a körítést azonban már sokkal jobban is lehetett volna adagolni. Az első húsz percben megjárjuk 1492-t, 1986-ot és a jelent is, amiből megtudjuk, hogy az éppen a kivégzésére váró Callum Lynch felmenői assassinok voltak, akiknek az volt a dolguk, hogy megvédjék az Éden Almáját a keresztesektől. Lynch a „kivégzés“ után egy ultramodern börtönben ébred, ahol rákötik egy hatalmas csápra, hogy génjeiből felidézzék egy távoli felmenője emlékeit, amiből kiderülhet, hová is rejtették az erekjét. Persze kiderül, hogy Lynch a keresztesek leszármazottjai markába került, akiknek céljuk, hogy az alma által uralhassák a világot. Dióhéjban ennyi. Kissé kuszának tűnik?

A kuszasággal még nem is lenne baj, hisz nem egy olyan filmet láttunk már, amelynek cselekményét alig lehetett követni, de azokban legalább mindenre kaptunk értelmes magyarázatot. Ehelyett mi volt az Assassin's Creedben? Lynch felébred egy fehér szobában, megpróbál megszökni, majd rákötik az említett csápra és máris a 15. században találja magát. Később ugyan megmagyarázzák, ez hogyan is lehetséges, de akkor már lehet, hogy nem is érdekel, annyira összezavarodsz.

A párbeszédek sem sikerültek a legjobban, hiszen gyakran előfordult, hogy a szereplők körvonalakban, se füle, se farka monológokban szólaltak meg. Ha egy mondatot véletlenül elszalasztottál, akkor könnyen lehet, hogy a következő jelenetet nem is értetted. Természetesen itt is nagy szerepe volt a beavatott-laikus szempontnak.

A film végén pedig jött az újabb csalódás. Arra számítottunk, hogy a két ellenség majd jól összecsap, lesz egy kis harc, egy kis dráma, majd minden jó, ha a vége jó. Ehelyett azonban a készítők szépen összecsapták a forgatókönyvet a befejezés címszó alatt, és inkább megágyaztak a következő résznek.

Pozitívumként csupán a látványvilágot lehetne kiemelni. A középkor végét felidéző képek ámulatba ejtők voltak, főként a távoli vágások. Emellett szintén ide köthető, hogy a film legélvezetesebb pontjai azok voltak, mikor a főhős assassinként ugrált a háztetőkön és gyilkolta az ellenséget.

A játékadaptációkat több éves átok sújtja, amin még a neves színészek sem tudnak segíteni. A Doomban például hiába szerepelt Dwayne Johnson, Karl Urban és Rosamund Pike is, mégsem tudták megakadályozni, hogy a film a süllyesztőben végezze. Jelen esetben is, hiába szerepelt az Assassin's Creedben, és hozta ki magából a maximumot Michael Fassbender, Marion Cotillard és Jeremy Irons, a film mégsem alkotott maradandót.

Az Assassin's Creed tehát egy kicsit sem azt hozta, amire vártunk, ettől függetlenül a film megnézését csak úgy ajánljuk, ha ül melletted egy vérbeli gamer, aki majd mindent elmagyaráz, ha szükséges. Az átok így továbbra is töretlen maradt, de reménykedünk benne, hogy majd egyszer jön egy olyan film, amely képes lesz megugrani a kritikus küszöböt. Aztán ki tudja: lehet, hogy éppen az Assassin's Creed folytatása lesz az...

tt/para