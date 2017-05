Átadták az új dunaszerdahelyi hotelt

Úgy tűnik, a termálturizmus egyre nagyobb méreteket ölt az országban, így a fejlődés mondhatni elkerülhetetlen. Ezért is határozott úgy a dunaszerdahelyi Thermalpark vezetése, illetve száz százalékos tulajdonos a város, hogy fejleszteni kell. El is kezdődött tavaly ősszel az a munka, aminek a gyümölcse mostanra érett be. „A fürdő látogatói nem csak a dunaszerdahelyi polgárok, de a széles régió lakói, illetve külföldi vendégek, akiknek az igényeit szolgálnunk kell” — hangsúlyozta az átadón Hájos Zoltán polgármester.



Igényes szobák az igényes vendégeknek

A hotel az átalakítás után megkapta a harmadik csillagot is, ami azt jelenti, hogy az ide érkezők komolyabb elvárásokat fogalmazhatnak meg. Ám ezzel nem csak a színvonal, de az árak is nőttek. „Igaz, a szállás nem a legolcsóbb, de főként azokat a vendégeket szólítja meg, akik többet szeretnének kapni. Ám, akik olcsóbb lakhatást keresnek az itt tartózkodásuk alatt, azoknak is tudunk segíteni” — magyarázta Somogyi Gábor igazgató, aki öt évvel ezelőtt került a posztra. Hozzátette, azt akarják elérni, hogy a szolgáltatások miatt, aki egyszer hozzájuk jön nyaralni, távozáskor már a következő nyaralás időpontját foglalja le. „Szeretnénk, hogy az emberek úgy érezzék magukat nálunk, mint egy kiránduláson a tengernél” — tette hozzá az igazgató.



Hájos: Nem csak a régióból érkeznek vendégek

Így jelenleg a hotel az eddigi 16 szoba helyett 47-et kínál kiadásra, melyekben összesen 117 vendéget tudnak elszállásolni. A dunaszerdahelyi Thermalpark a 2016-os esztendőben a Trend magazin szerint Szlovákia 7. legnagyobb aquaparkja volt, illetve az ország 5. leglátogatottabb fürdője, mely 18 hektáron helyezkedik el és 4 fedett, illetve 6 külső medencével várja a látogatókat.

(ls)