Atlétikai vb: Márton Anita ezüstérmes

Márton a zuhogó esőben, hűvös időben zajló szerdai döntőben az első sorozatban 18,50-ig lökte a súlyt, kísérlete után nem tűnt elégedettnek, fejcsóválása legalábbis ezt jelezte. Kung Li-csiao, aki 20,11-gyel az idei legjobb eredménnyel rendelkezik, 19,16-tal vezetett az első sorozat után, a magyar atléta pedig negyedik volt. Másodikra 18,89-et lökött, ezzel feljött a második helyre, megelőzve a jamaicai Danniel Thomas-Doddot, illetve Cartert. A harmadik sorozatban egy helyet visszacsúszott, mert míg ő 18,65-öt ért el, addig Carter 19,14-gyel eléje került.

A következő sorozattól már csak a legjobb nyolc folytathatta a versenyt, fordított sorrendben. Márton a leggyengébb kísérletét mutatta be 18,33-mal, így maradt a harmadik helyen. Kung és Carter szintén nem javított. Utolsó előtti kísérleténél 18,54 méterre szállt a súly, ugyanakkor Thomas-Dodd 18,91-gyel két centivel túldobta az ő legjobb eredményét, így Márton visszacsúszott a negyedik helyre. Utolsóra azonban - szokásához híven - nagyon összeszedte magát, és a korábbiaknál sokkal koncentráltabban 19,49 méterre lökte a súlyt. Ezzel feljött a második helyre, és azt meg is őrizte, mert amerikai ellenfele már nem tudott javítani.

"Nagyon össze kellett szednem magam, nehéz verseny volt, végig szakadt az eső és hideg volt. Jól kezdtem, majd javítottam másodikra, de utána sajnos technikailag nem úgy mentek a lökések, ahogy szerettem volna, és a szakadó esőben a súlygolyó is csúszott" - értékelt Márton Anita az M4 Sportnak. Hangsúlyozta: tudta, hogy képes 19 méter fölött dobni, mert jó formában érkezett Londonba. - "Az utolsó dobásnál úgy voltam vele, hogy mindent bele, nincs vesztenivalóm. Azért idén nem volt jellemző a versenyzésemre, hogy utolsóra lökjem a legnagyobbat."

Kiemelte a szurkolók biztatását, s elmondta, büszke, hogy ilyen körülmények között is sikerült összeszednie magát és az eddig hiányzó szabadtéri vb-érmet is begyűjtenie.

"Ez volt az egyetlen hiányzó a kollekcióból, ezért is jöttem ide ki. Hogy ráadásul ezüst lett, ez fantasztikus. Sajnos az országos csúcs nem sikerült, de lesz még idén versenyem, remélem, az is összejön" - tekintett előre Márton Anita. Kitért rá, jó időben a dobások között le lehet ülni, koncentrálni, megnyugodni, most viszont muszáj volt folyamatosan mozogni.

A békéscsabai színekben versenyző dobó az elmúlt években fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben bronzérmet szerzett a zürichi szabadtéri Európa-bajnokságon (19,04 m - országos csúcs), 2015-ben első lett a prágai fedettpályás Eb-n (19,23 m - ocs), s negyedik a pekingi vb-n (19,48 m - ocs). Tavaly ezüstöt nyert a fedett vb-n (19,33 m - ocs) és a szabadtéri Eb-n is (18,72 m), majd a dobogó harmadik fokára állhatott fel a riói olimpián (19,87 m - ocs), idén pedig újra első lett a fedett Eb-n (19,28 m). Londonban a súlylökés mellett diszkoszvetésben is indul.

Márton Anita a magyar csapat második érmét szerezte a vb-n, Baji Balázs hétfőn harmadik lett 110 méter gáton.

Eredmények:

női súlylökés, világbajnok:

---------------------------

Kung Li-csiao (Kína) 19,94 m

2. MÁRTON ANITA 19,49

3. Michelle Carter (Egyesült Államok) 19,14ű

mti/para