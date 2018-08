Augusztus az eperültetés hónapja

A földiepret az utóbbi időben már tavasszal is ültetik, de az eredeti, legmegfelelőbb időszak a telepítésre az augusztusi hónap, szeptember közepéig. Az ebben a terminusban elültetett palánták biztonsággal begyökeresednek és megfelelően elbokrosodnak. Így jobban átvészelik a telet, hogy aztán - fajtától függően - a jövő év májusában, illetve júniusban gazdag termést hozzanak.

Képen: Clery - az egyik legelterjedtebb fajta

Helykiválasztás

Az epret mindig a kert napos, védettebb részébe telepítsük, hogy a termések valóban édesek és nagyok legyenek. Szóba jöhet még a félárnyékos része is kertünknek, a szőlőlugas köze, esetleg alacsonyabb, kisebb lombú fák alja. Ha árnyékba ültetjük, ahol hosszabban nedves az állomány, akkor nagyobb valószínűséggel számolhatunk gombabetegségekkel, valamint azzal, hogy a termés apróbb, és kevésbé ízletes lesz. Szintén fontos, hogy epret olyan helyre telepítsünk, ahol legalább két – három éve nem termeltünk epret, mert ez is negatívan befolyásolja telepítésünk sikerét.

Talajelőkészítés

Érdemes a területet alaposasan, mélyen megásni. Ásáskor dolgozzunk a talajba jó érett istállótrágyát. Ha ez nincs a háznál, megfelel a granulált marhatrágya is. Megfizethető anyag, s tiszta a munka vele. Gondolom nem mondok vele újat, hogy érdemes az alapos trágyázásnak figyelmet szentelni. Bőven meghálálja az ültetvény terméshozamban, bogyónagyságban.

Képen: Granulált marhatrágya - tiszta és hatékony

A megásott ágyást megrotavátorozzuk, ha ez nincs, akkor marad a kézi átkapálás. A porhanyós talaj elegyengetjük, szépen lesímítjuk.

Fekete anyaggal borítjuk az ágyást. Kifeszítjük az anyagot, majd a széleire kapával földet húzunk,hogy a szél ne tudjon alá kapni. A fekete anyag sokkal jobb, mint a régebben használatos fekete talajfólia. Átengedi a csapadékot, nem engedi kiszáradni a talajt, melegen tartja az ágyást, s nem utolsó sorban nem engedi feltörni a gyomokat. (Ki szeret gyomlálni, igaz?)

A fekete anyag úgy három évig marad meg, tehát kb. addig, amíg az eperültetvényünk is „életképes”. Három év után mindenképpen megéri újratelepíteni.

Aki igazán profi módon szeretne epret termelni, az a fekete anyag alá tesz csöpögtető csöveket is, minden iker sor közé egy-egy szál csövet. Ma már kaphatók beépített csöpögő testtel csöpögtető csövek. Ez egy nagyon praktikus dolog. A növény közvetlenül a tövénél kapja az öntözővizet, ráadásul sokkal kisebb így a vízfogyasztás. Ezt a megoldást még megfejelhetjük, ha ventúri csövet is beépítünk a rendszerbe, s így meg lesz oldva a tápanyag utánpótlás is. Ezt a kisebb beruházást csak egyszer kell megfinanszíroznunk, s hosszú évekig szolgál minket.

Képen: Diamante - nagygyümölcsű folytontermő

Ültetés

Kijelöljük a sorokat. Célszerű ikersorokat kialakítanunk, könnyebben közé tudunk majd menni az állománynak, akár szedéskor, de ápoláskor is. Az ikersorok egymástól úgy 30 cm-re legyenek. A két ikersor közti távolság pedig úgy 40 – 50 cm legyen. A palánták tőtávolsága a sorban 25 – 30 cm. Ha fekete anyagra ültetünk, akkor ültetés előtt célszerű az anyagot a palánták helyén kivágni. Elég ha kereszt alakban metszük be az anyagot. Ültetés után az anyag hozzásimul majd a növény tövéhez.

Képen: Eper konténerben - biztos az eredés

Ügyeljünk arra, hogy a palántákat ne ültessük túlságosan mélyre, mert megrothadhat a tövük.

Ültetés után természetesen bő vízzel belocsoljuk a palántákat. Ha van rá módunk, akkor ültetés után két alkalommal foszforhangsúlyos műtrágya oldatával csurgassuk be az ültetvényt. A foszfor jelentősen elősegíti a gyökeresedést.

Képen: Honeoye szamóca

Hova ültethetünk epret?

Természetesen a kertbe, hova máshova? Gondolnánk elsőre. Azonban egyre elterjedtebb, főleg városon, az ámpolnákba való ültetés, balkonládákba a balkonokra. Egyre nagyobb divat piramisba ültetni epret, sőt „epertoronyba” – mindkét megoldás helytakarékos és célszerű, nem utolsó sorban nagyon mutatós is.

Képen: epertorony

Legnagyobb hozammal persze a hagyományos kerti ágyásból számíthatunk.

Angyal József (agrocentrum.sk)