A következő napokban is sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, zivatarok. Emellett augusztus első napjaiban is folytatódik a kánikula, többfelé 34 fok lehet

A tartós hőség miatt hétfőre és keddre az ország délnyugati részére másodfokú, az északabbra fekvő járásokra elsőfokú hőségriasztást adtak ki.

Hétfőn a sok napsütés mellett a délutáni, kora esti órákban helyenként kialakulhat zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás kísérhet. A légmozgás élénk, helyenként erős lehet, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-23, a legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között valószínű.

Kedden és augusztus elsején, szerdán is többórás napsütés várható. Kedden többfelé, szerdán elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarban viharos körüli széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mindkét nap 18-24 fok lehet. Napközben kedden és szerdán is 29-34 fokig melegszik a levegő.



