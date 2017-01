Az Ajaxhoz szerződött a fiatal magyar labdarúgó

Folyamatosan fejlődtem, és sok jó barátot szereztem az ott töltött évek alatt. Nehéz volt megválni a klubtól, de a fejlődésem érdekében úgy érzem, jó döntés az Ajaxhoz szerződni. Nagyon sokat köszönhetek a Honvédnak, hiszen itt kaptam meg a foci alapjait, a kispestiek indították el focis pályafutásomat, ezért mindig hálás leszek nekik, ezúton is köszönöm a segítséget és a támogatást. Korábban kétszer egy-egy hetet már eltöltöttem az Ajaxnál, több utánpótlás csapatnál is edzettem – így néhány játékost már jól ismerek, mint ahogy az edzőket is. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, rendkívül családias klubot ismertem meg Amszterdamban

-nyilatkozta a rangado.hu-nak a 16 éves támadó, aki a céljairól is beszélt:

Tavasszal szeretnék folyamatos játéklehetőséget kapni az U17-es csapatban és minden meccsen a legjobbat kihozni magamból. Hosszútávú célom végigjárni azt az utat, ami a profi labdarúgáshoz elengedhetetlen. Előbb az U17-es és az U19-es csapatban szeretnék bizonyítani, majd a holland másodosztályban. Később természetesen szeretnék az Ajax felnőtt csapatában is bemutatkozni. A játék minden elemében fejlődnöm kell, különösen igaz ez a gyengébbik, azaz a jobb lábamra. Nem csak a bal lábammal, de a jobbal is szeretnék magabiztosan játszani, és persze az erőnlétemen is fejleszteni kell.

Az Ajax mellett a Chelsea is árgus szemekkel figyelte a magyar tehetséget, erről így nyilatkozott a játékos menedzsere, Fülöp Ferenc:

Szabolcs korábban néhány alkalommal már részt vett próbajátékon az Ajaxnál, ahol nagyon jól érezte magát, már az első alkalom után azt tapasztalta, jó választás lenne számára a holland klub. Később aztán a Chelsea is hívta próbajátékra, ezért Londonba is elutazott a topcsapathoz. Ez a lehetőség is tetszett Szabolcsnak, de végül úgy láttuk, a fejlődése érdekében az Ajax Amszterdam lehet számára az ideális választás.

Schön Szabolcs egy holland családnál fog majd lakni, a jelenlegi tervek szerint az U17-es csapatban játszik majd tavasszal.

