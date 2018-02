Az Amazon saját csomagküldő szolgálat létrehozását tervezi

A hírre a FedEx- és a UPS-részvények árfolyama 1,5 százalékkal csökkent a New York-i értéktőzsdén, röviddel a pénteki kereskedés kezdete után, amikor az Amazon árfolyama 1 százalékos erősödést jelzett.

A The Wall Street Journal, amely megszellőztette a cég tervét, azt is tudni véli, hogy az Amazon új szolgáltatását Shipping With Amazon (SWA) névre keresztelik. A lap értesülése szerint Los Angelesben indul be a szolgáltatás, valószínűleg már heteken belül és az év végéig több amerikai nagyvárosban lesz már elérhető.

MTI/para