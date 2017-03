Az ellenzék indítványozza Ján Richter leváltását

Az SaS és az OĽaNO-NOVA ellenzéki pártok ezt csütörtökön jelentették be közös sajtótájékoztatójukon.

Az ellenzéki pártok azt állítják, a miniszter leváltását célzó indítványt már több min 50 ellenzéki képviselő aláírta.

Az SaS képviselője, Natália Blahová a sajtótájékoztatón kijelentette, feljelenti a galántai nevelőintézetet támogatási csalás miatt. A képviselő azt állítja,az intézet egy másik reszocializációs központtal cserélgették egymás közt a gyerekeket, ezáltal pedig visszaéltek az állami támogatással.

Blahová Richter ellen is feljelentést tesz a főügyészségen, amiért nem vonta be a Čistý deň működését, holott korábban az akkreditációs bizottság is ezt javasolta.

A miniszter korábban úgy nyilatkozott, a nevelőintézetben végzett ellenőrzés során nem derült fény olyan szabálysértésekre, amelyek miatt a törvény értelmében megfoszthatnák az intézetet a működési engedélyétől.

Az akkreditáció megvonását az abban illetékes akkreditációs bizottság javasolta a munka-, szociális és családügyi minisztériumnak, miután felmerült a gyanúja annak, hogy az intézetben lakó fiatal lányokat megerőszakolták, molesztálták. Peter Tománek, a nevelőintézet igazgatója azonban azt állítja, hogy a kiskorú Natáliával szembeni szexuális visszaélés ügye egy politikai konstrukció. A fiatal lány ügyére Natália Blahová SaS-képviselő figyelmeztetett tavaly szeptemberben egy blogbejegyzésében. Az intézet igazgatója szerint ugyanakkor az idő megmutatta, hogy amit állított, hazugság.



