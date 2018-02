Az ellenzék petíciót indít Kaliňák és Gašpar leváltására

Az OĽaNO és az SaS ellenzéki pártok petíciót indítanak az odstupte.sk oldalon Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminiszter és Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány leváltására – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Igor Matovič, az OĽaNO elnöke.

Matovič szerint Kaliňák és Gašpar a felelősek azért, hogy a rendőrség nem nyújtott segítséget Ján Kuciaknak, a napokban meggyilkolt újságírónak.

Kuciak tavaly feljelentést tett Marián Kočner vállalkozó ellen, mert állítólag megfenyegette őt. Matovič szerint Gašpar a felelős azért, hogy az ügyet nem vizsgálták ki kellő gyorsasággal. Kaliňák szintén félvállról vette az ügyet, sőt az ellenzéki politikus szerint gúnyt űzött abból, hogy Kočner megfenyegette az újságírót.

„Szlovákiában a lakosság 53%-a nem bízik a rendőrségben, ez Gašpar és Kaliňák munkájának az eredménye” – tette hozzá Matovič.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), a parlament alelnöke felhívta a figyelmet: Kuciak a halála előtt a smeres politikusok és az olasz maffia közötti állítólagos összeköttetések után nyomozott.

„Kérdem én, hogyan bízhatunk ilyen rendőrségben? Ha ez a verzió igaz, mire jut a Gašpar vezette nyomozócsapat és a Jaromír Čižnár vezette ügyészek?” – vetette fel Nicholsonová.

Grendel Gábor (OĽaNO), a szlovák titkosszolgálat (SIS) tevékenységét felügyelő speciális parlamenti bizottság elnöke elmondta, rendkívüli bizottsági ülést hív össze, hogy kiderítsék, milyen eredményre jutott a titkosszolgálat, amely korábban vizsgálódott az egyik olasz maffiához köthető cégnél.

Ľubomír Galko (SaS), a Nemzetbiztonsági Hivatalt (NBÚ) ellenőrző parlamenti bizottság elnöke pedig felszólította Jozef Magalát, a hivatal elnökét, hogy tegye közzé a Viliam Jasaňról, a Smer volt képviselőjéről és a kormányhivatal válságkezelési és nemzetbiztonsági osztályának jelenlegi vezetőjéről, valamint Mária Trošková állami főtanácsadóról szóló biztonsági jelentéseket. Galko hozzátette: ez a két név is felmerült az olaszokkal kapcsolatban.

Ján Kuciak, a napokban meggyilkolt újságíró az elmúlt hónapokban többek között a 'Ndrangheta nevű olasz maffiacsoport szlovákiai tevékenysége után is nyomozott, melynek során fény derült Robert Fico (Smer-SD) kormányfő állami főtanácsadójának, Mária Troškovának a maffiához közeli emberekhez fűződő kapcsolataira is. Erről a Sme napilap tájékoztatott kedden, amelynek az egyik riportere már vallott a rendőrségen az üggyel kapcsolatban.

A 'Ndrangheta a napilap szerint a legerősebb maffiacsoport Olaszországban. Az Europol besorolása alapján a világ leggazdagabb és legerősebb bűnszervezeteinek egyikéről van szó.

Trošková a Sme információi szerint a Szlovákiában tevékenykedő Antonin Vadalával közösen alapította a GIA Management céget, melynek társtulajdonosa is volt 2011 augusztusától 2012 júniusáig. Később Pietro Catroppa vette át a cég irányítását, aki 2016-tól a Prodest vállalat tulajdonosa is. Ebben a cégben társa volt Viliam Jasaň, a Smer volt képviselője, aki jelenleg a kormányhivatal válságkezelési és nemzetbiztonsági osztályának az elnöke. A vállalatnál tavaly a szlovák titkosszolgálat (SIS) is vizsgálódott.

Trošková korábban Jasaň asszisztense is volt, állítólag Vadala mutatta be őket egymásnak. A nő jelenleg főtanácsadó a kormányhivatalban.



TASR/para