Az ellenzék újra megpróbálkozik Ján Richter leváltásával

Az ellenzék megszerezte az elegendő aláírást ahhoz, hogy összehívják a parlament rendkívüli ülését, ahol újfent le akarják váltani Ján Richter munkaügyi minisztert a Tiszta nap (Čistý deň) nevelőotthon körül kialakult botrány miatt – a TASR hírügynökségnekezt a hírt a SaS és az OĽaNO is megerősítette.

A javaslatot augusztus 31-én (csütörtökön) nyújtják be – árulta el Katarína Svrčeková, a SaS szóvivője. Az OĽaNO mindehhez hozzátette, hogy a leváltásról szóló javaslatot az ő képviselőik mellett a SaS és a Sme rodina parlamenti képviselői is ellátták kézjegyükkel. Az ellenzék együtt akarja benyújtani a javaslatot. Ha ez megtörténik, akkor Andrej Dankonak, a parlament elnökének 7 napja van arra, hogy összehívja a rendkívüli ülést.

Az SaS azt is jelezte, hogy Richter mellett újra megpróbálkoznak Robert Kaliňák belügyminiszter levátlásával is a Bašternák-ügy miatt. Ezt egy különálló javaslatban teszik meg, s azt szeretnék, ha emiatt is lenne rendkívüli parlamenti ülés.

Ján Richterrek kapcsolatban a Szlovák Nemzet Párt koalíciós képviselőinek (SNS) is fenntartásai vannak. Egyes újsághírek szerint Danko az augusztus 25-i Koalíciós Tanácson arra kérte Ficót, hpgy Richter mondjon le, ám a kormányfő elutasította ezt a kérést. Danko állítólag azt is mondta, hogy pártja a parlamentben az ellenzékkel együtt Richter leváltása mellett fog szavazni. A Híd és a Smer politikusai nem erősítették emg ezeket a híreszteléseket.

Peter Pellegrini beruházésért felelős miniszterelnök-helyettes Marek Maďarič kulturális miniszterrel együtt azt mondták, hogy a koalíció végét jelenti, ha a Szlovák Nemzeti Párt Richter leváltása mellett szavaz a parlamentben.

