Az elmúlt 15 évben több mint húszmillió hívás érkezett a 112-es segélyhívóra

Az évforduló alkalmából a belügyminisztérium a hétvégén bemutatót tartott a M. R. Štefánik reptéren a mentőegységek munkájáról.

A nyílt napért elsősorban a gyerekek lelkesedtek, akik betekintést nyerhettek a rendőrök, a tűzoltók és a mentők munkájába.

Az elmúlt 15 évben több mint 20 millió hívás érkezett a 112-es segélyhívóra. „Az idei év elején elindítottuk az SMS-szolgáltatást is, így az emberek üzenetet is írhatnak a segélyszolgálatnak, olyan helyzetekben is, amikor nem tudnak telefonálni, életveszélyben vannak“ – nyilatkozta Petar Lazarov, a belügyminisztérium szóvivője, majd hozzátette, a szolgálatatás által olyanok is el tudják érni a vonalat, akik másképp nem képesek megértetni magukat, például a siketnémák.



TASR/para