Az elmúlt 24 órában egész Szlovákiában esett az eső

Az említett megyékben volt a legaktívabb a viharrendszer. Legkevesebb eső nyugaton és északon esett.

Egyes helyeken az eső mennyisége átlépte a 30 millimétert, például Budinán 35 milliméter, Poľanán pedig 31 milliméter eső esett. Legnagyobb csapadékmennyiséget – összesen 50 millimétert – Köbölkúton mérték – írja a meteorológiai intézet.

Kelet-és Közép-Szlovákia egyes területein még mindig esik az eső, keleten még nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat, zivatarok is lehetnek. Emiatt a meteorológiai intézet riasztást adott ki a kiadós eső miatt és árvizekre is figyelmeztet.

