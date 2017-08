Az eső ellenére is remek volt a hangulat a szentmihályfai falunapon

A dunaszerdahelyi járásbeli község focipályáján színes programsorozat várta a vendégeket. A falunap a délutáni órákban ififocival vette kezdetét, majd a színpadon is a gyerekeké volt a főszerep – Ambrus Szimona vezetésével a legapróbbak mutathatták meg tehetségüket.

Jókedvben nem volt hiány később sem, a dunaszerdahelyi Rivalda színház ugyanis dalos-humoros előadásával remek hangulatot teremtett a nézők közt.

A koraesti órákban szirénázó tűzoltóautó hajtott be a focipályára: a helyi önkéntes tűzoltók Ifjúsági Láng csapata tartott bemutatót, akik pillanatok alatt sikeresen eloltották a tüzet.

Borbély Gyula, Szentmihályfa polgármestere érdeklődésünkre elárulta, sokéves hagyománya van a falunapoknak a községben: „Eleinte kisebb falunapokat tartottunk, majd fokozatosan kifejlődött, s mára egyre többen látogatnak el. Ez már a harmadik falunap, amióta polgármester vagyok a községben. Idén az idő sajnos nem kedvez, de tavaly például több mint ezren jöttek el, ami egy alig kilencszáz fős településhez képest soknak számít.”

Az előadókkal kapcsolatban a polgármester elmondta, a magyarországi fellépők mellett helyi tehetségeknek is teret adnak. „Igyekszünk olyan előadókat hívni, akik idevonzzák a vendégeket, manapság ugyanis a helybeli lakosokat sem egyszerű kicsalni a falunapokra. Hazai tehetségeket is meghívtunk, idén a Tesók zenekar is fellépett, amelynek egy szentmihályfai tagja is van.”

A falunapra ellátogatott Rigó Konrád kulturális államtitkár is. A Híd megyeelnökjelöltje a közelgő államünnep alkalmából Szent Istvánt említette, aki elmondása szerint a kereszténység felvétele idején valószínűleg nem volt népszerű: „Ezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy nem minden helyes döntés népszerű” – zárta az államtitkár.

Az esti órákban Ágh Sándor és Vígh Valéria előadásában nóták is felcsendültek, majd Lagzi Lajcsi és Kökény Attila, valamint a Tesók zenekar szórakoztatták a közönséget.

A falunapot az önkormányzat támogatásával a helyi önkéntes tűzoltó testület szervezte, ők gondoskodtak a frissítőkről, a helyi nyugdíjasok pedig saját készítésű süteményeket és kalácsokat kínáltak.



(fl)