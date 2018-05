"Az Isten b****a meg" - Valakinek nagyon bögyében van ez a rimaszombati templom

A rendőrfőnök hozzátette: a Fő téren és a környező utcákban felszerelt térfigyelő kamerák felvételeiből kiderült, hogy a templomot szombaton, május 19-én firkálták össze 21.38 és 21.41 között. A hét kamera felvételeinek elemzése folyamatban van. Az elkövetőt illetően egyelőre nem akadtak nyomra, mivel a kilátást a tett helyszínére részben eltakarják a fák, a látási viszonyokat pedig ezen a napon a heves eső is rontotta.

Rastislav Polák plébános úgy véli, ez a tett a társadalmunk tükre is, amely nem tartja tiszteletben az emberi értékeket. Hozzátette: a szóban forgó, Keresztelő Szent Jánosnak szentelt templom nem csupán Isten háza, hanem nemzeti kulturális műemlék is. „Nemcsak vallási értelemben, hanem egy városközpontban lévő, történelmi műemlék meggyalázása tekintetében is vandalizmusról van szó” – hangsúlyozta a plébános.

Polák elmondása szerint még nem mérték fel az okozott kárt, és nem tettek feljelentést sem. Hogy a jövőben erre sor kerül-e, attól függ, hogy a felvételeken azonosítható lesz-e egy gyanúsított.

(TASR)