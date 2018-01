Az ítélethez elég volt, ami az előzeteshez nem: Életfogytiglant kapott M. László, a szeveri gyilkos

A 36 éves férfit Zsemlye Mária, és K. Ferenc meggyilkolásában mondta ki bűnösnek a bíróság. Mindkét esetben brutális kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményről volt szó, melyek során M. Lászlót az anyagi haszonszerzés motiválta.

Míg Zsemlye Mária 2015 januári meggyilkolását M. László az egész - 2016 vége óta tartó - büntetőper folyamán tagadta, addig a 2015 decemberében elkövetett K. Ferenc elleni gyilkosságot a vádlott beismerte. Úgy nyilatkozott, megbánta tettét, amit saját elmondása szerint soha nem tud majd feldolgozni.

M. László a lehető legszigorúbb ítéletet kapta, a bíróság mindkét vádpontban életfogytiglant szabott ki rá, amit a legszigorúbb büntetés-végrehajtási intézetben, fegyházban kell letöltenie. Az ítélethirdetéskor öt fegyőr felügyelte M. László minden mozdulatát, és a bírói szenátus elnöke egy esetleges incidenstől tartva azt sem engedélyezte, hogy az őrök a tárgyalóteremben levegyék M. László bilincsét.

A vádlott K. Ferenc meggyilkolásában enyhítésért, Zsemlye Mária meggyilkolásában pedig felmentésért nyújt be fellebbezést. Az illetékes Nagyszombati Büntetőbíróság következő hetekben dönt arról, elfogadja-e az elítélt férfi kérelmét.

A kellőképpen szigorú ítélet megszületése ellenére két megbotránkoztató körülmény árnyékolja be az ügyet:

1. Az ügyész azon bizonyítékok alapján hagyta futni még a második gyilkosság elkövetése előtt M. Lászlót, melyek alapján a bíróság most elítélte őt.



2. Elképzelhető, sőt, valószínű, hogy Zsemlye Mária meggyilkolásakor M. Lászlónak bűntársa vagy bűnpártolója is volt - aki jelenleg szabadon mászkál.

Perdöntő volt a DNS, ami az előzetes letartóztatáshoz kevés volt

A dunaszerdahelyi Sever II-es lakótelepen élő Zsemlye Máriát szinte pontosan három éve, 2015. január 16-án gyilkolta meg a szintén Sever II-n élő férfi. M. László az 55 éves rokkantnyugdíjas nő koponyájára hét nagy erejű ütést mért, melyek valószínűleg egy esetleges azonnali orvosi beavatkozás ellenére is halált okoztak volna, de a gyilkos nem állt meg, és két helyen elvágta a már eszméletlen nő torkát – a 7 és 20 centiméteres vágásokkal átszakítva az áldozat légcsövét és több nyaki erét. A lakást ezután átkutatta - ismeretlen mennyiségű készpénzt, és ékszereket vett magához -, majd a későbbi bűnügyi helyszínelés megnehezítése céljából a helyszínt fűszerekkel szórta tele.

Bár az ügyben nyomozó rendőrök már pár nappal a gyilkosság után sejtették, hogy M. László lehet a tettes, de a tíz hónapig (!) tartó DNS-vizsgálat eredményének megérkezéséig nem tudtak olyan bizonyítékokat összegyűjteni, melyek alapján a bűnözőt lecsukhatták volna.

A 2015 novemberében megérkező DNS-eredmények azt mutatták, hogy M. László vére több helyen is ott volt az áldozat lakásában - konkrétan a konyhai mosogatószivacson is. A rendőrség azonnal őrizetbe vette a férfit, aki a vérnyomra a következő magyarázatot adta:

Amikor javítani való ruhát vitt az ismerőseinek varrómunkát végző Zsemlye Máriának, segített az asszonynak kivenni egy cipzárt, az ollóval megszúrta az ujját, az vérezni kezdett, majd a konyhában megmosta és megtörölte a sebet a mosogatószivaccsal.

Kihallgatása után a rendőrök indítványozták volna M. László előzetes letartóztatását, ám a Nagyszombat Megyei Ügyészség ügyésze, JUDr. Adrián Gellen álláspontja szerint a gyanúsított vallomásával megmagyarázta és megdöntötte a DNS-bizonyítékot, így nem volt hajlandó indítványozni a bíróságnál M. László vizsgálati fogságba helyezését.

A rendőrök - további bizonyítékok hiányában - nem tudtak mást tenni, 2015. november 24-én szabadon engedték a szeveri gyilkost, aki három héttel később - december 16-án saját dunaszerdahelyi lakásán újra lecsapott:

majdnem 50 késszúrással végzett az ugyanazon a lakótelepen élő 63 éves K. Ferenccel abból a célból, hogy majd ellopja a nyugdíjas férfi lakásából annak megtakarított pénzét. M. László K. Ferenc holttestét fóliába csomagolta, azzal a szándékkal, hogy később felgyújtja azt. Pár óra múlva felhívta magához egy ismerősét, akinek megmutatta mit tett, majd ez a férfi másnap értesítette a rendőrséget. M. László azóta van vizsgálati fogságban.

Zsemlye Mária nem engedte volna, hogy bárki is segítsen neki

Bár a bíróság az ítélethirdetéskor hangsúlyozta: az első gyilkosság ügyében nem álltak rendelkezésre közvetlen, csupán közvetett bizonyítékok - például a DNS -, ám a közvetett bizonyítékok láncolata egyértelműen M. László bűnösségére utal, és kizárható, hogy a bűncselekményt más követte volna el.

Az eljárás ügyésze, Adrián Gellen a tárgyalások során a DNS-bizonyíték - amit korábban nem vélt elégségesnek - megerősítésére koncentrált. Konkrétan megkérdezte a Zsemlye Máriát ismerő beidézett tanúktól, hogy az áldozat engedte-e volna bárkinek, hogy segítsenek neki a ruhajavításban, és a tanúk erre egymástól függetlenül, de egybehangzóan mindig határozott nemmel feleltek.

Az ügyész, JUDr. Adrián Gellen az ítélethirdetés után

A bíróság is ebből kifolyólag találta perdöntőnek az áldozat lakásából származó két DNS-mintát. Ezek egyébként a már említett mosogatószivacs (melyen M. László vére volt), és egy meghatározatlan piros folt, amelyben M. László és Zsemlye Mária vérből származó DNS-e is ott volt. Kérdés, hogy ezt a bizonyítást - M. László ollós verziójának megcáfolását - miért nem lehetett elvégezni még a rendőrségi eljárás szakaszban...

A bíróság a DNS-nyomokon kívül a közvetett bizonyítékok közé sorolta:

• a vádlottat alaposan megvizsgáló pszichiáterek szakvéleményét ,

• azt, hogy a gyilkosság után M. Lászlónak sérült volt a keze,

• azt, hogy az anyagi nehézségekkel küzdő, 36 éves férfi szerencsejáték- és drogfüggőségéből kifolyólag pénzhez akart jutni,

• ráadásul exbarátnője vallomása szerint a nő meggyilkolása után M. László napokra eltűnt, ami szintén bűnösségére utal.

A bírósági ítélet szerint a társadalom érdekei azt követelik, hogy a különösen kegyetlen gyilkosságokat elkövető M. László élete végéig fogházban maradjon. A szlovák jogszabályok szerint az életfogytosok 25 év letöltése után kérelmezhetik szabadlábra helyezésüket - tehát a bíróság leghamarabb két és fél évtized múlva határozhat majd arról, hogy M. László kijöhet-e vagy sem.

M. László védőügyvédje, JUDr. Pongrácz László nyilatkozik a sajtónak

Adrián Gellen ügyész az ítélethirdetés után tartotta magát ahhoz, hogy más volt a szituáció most, és más volt a helyzet akkor, amikor 2015 novemberében megjöttek a DNS-eredmények. "A gyanúsított akkori vallomásából kifolyólag nem volt lehetséges, hogy a DNS-eredmények alapján vizsgálati fogságba helyezzék" - nyilatkozta a Paraméternek Gellen. Arra a kérdésünkre, hogy ki a felelős azért, hogy M. László így újra gyilkolhatott, az ügyész így válaszolt:

"Itt emberi életekről van szó, amit nagyon sajnálnuk. Ugyanakkor, hogy M. László újra gyilkolt, azért maga M. László a felelős."

Társtettes vagy bűnsegéd?

A szigorú ítéletet beárnyékolja az is, hogy Zsemlye Mária meggyilkolásánál M. Lászlónak elég nagy valószínűséggel bűntársa - vagy bűnpártolója - is lehetett. Erről korábban az áldozat fia nyilatkozott a Paraméternek, és a szintén Sever II-n élő férfit, E.J.-t illető gyanú a bírósági tárgyalásokon sem oszlott el.

E.J.-t 2017 május 31-én hallgatta meg a bíróság

A büntetőeljárás rendőrségi szakasza során egy tanú a következőt vallotta E.J.-ről:

"2015 szeptembere óta ismerem E.J.-t, korábban barátkoztam vele. A barátnőmnél laktam Sever II-n, és E.J. lehívott a panelház elé. Mindenféle dologról beszélgettünk, és megkérdezte tőlem, hallottam-e, hogy állítólag M. László gyilkolta meg azt a nőt Sever II-n. Mondtam, hogy igen, hallottam a gyilkosságról. Láttam J.-n, hogy ideges. Majd azt mondta nekem, hogy a gyilkosság után ott volt a tett színhelyén M. Lászlóval."

Az ügyész nem idézte be magától a bíróságra azt a tanút, aki ezt vallotta, sőt, amikor a meggyilkolt Zsemlye Mária fia az egyik tárgyalás előtt a bíróság folyosóján szembesítette Adrián Gellent ezzel a vallomással, az ügyész úgy tanulmányozta a dokumentumot, mintha életében először látta volna. Végül csak beidézte a fontosnak tűnő tanút, aki a bíróságon is elmondta ugyanezt, és megerősítette korábbi vallomását: maga E.J. jelentette ki neki, hogy fenn volt M. Lászlóval az áldozat lakásán.

E.J. egyébként 2016 januári rendőrségi kihallgatásán - egy évvel a gyilkosság után vitték be őt először hivatalosan a bűnügyi nyomozók - azt mondta, hogy valamikor 2015 januárjában két lány társaságában álldogált panelháza előtt, amikor megjelent M. László.

"Azt mondta nekem, hogy menjek oda annak a panelháznak a sarkához, ahol Zsemlye Mária lakott. Megkérdeztem tőle, ő hova megy. Azt mondta, majd meglátod. Velem jött a két csaj is. Mi megálltunk a sarkon, M. László pedig bement a harmadik vagy negyedik lépcsőházba. De még mielőtt bement, azt mondta, hogy ha megjelenne az akkori barátnője, rögtön hívjam őt föl telefonon. Kb. 15 percig álltunk a sarkon, mire kijött a lépcsőházból. Nem volt nála semmi, sem amikor bement, sem amikor kijött"

- vallotta a rendőrségen E.J. Őt, és a történetben említett két fiatal nőt az ügyész szintén nem magától, csak Zsemlye Mária fiának unszolására hívatta be a bíróságra.

Ez egyik nő a bíróságon nem úgy idézte fel a történteket, mint E.J. Ez a tanú azt mondta, hogy M. Lászlót E.J. is követte, együtt mentek be az egyik lépcsőházba. A másik nő azonban ahogy a rendőrségen, úgy a bíróságon is azt mondta, nem emlékszik arra, hogy ilyen történt volna.

Ezután pedig jött E.J. bírósági kihallgatása, ahol a férfi konkrétan megtagadta korábbi vallomását.

A tanúként beidézett férfi kínosan előadta, hogy az őt kihallgató rendőrök nyomás alá helyezték, és kényszerítették arra, hogy aláírja akkori vallomását - amit elmondása szerint el sem olvasott.

E.J. tehát kijelentette, hogy a rendőrségi vallomásának tartalma hazugság. E.J. azt ugyan elismerte, hogy a feljebb idézett másik tanúval beszélt a gyilkosságról, azt viszont tagadta, hogy azt mondta volna neki, hogy fent volt M. Lászlóval a tett színhelyén.

E.J. a bíróságon

Amíg nincs igazság, nincs megkönnyebbülés

A 2018. január 15-i ítélethirdetésen jelen volt a meggyilkolt Zsemlye Mária fia, Zsemlye Viliam is, aki csalódottságának adott hangot.

"Azzal elégedett vagyok, hogy M. László életfogytig tartó büntetést kapott. De nem érzek megkönnyebbülést, mert anyut és a bácsit már semmi nem hozza vissza. Ha 2015 novemberében a DNS-eredmény után M.-t előzetesbe teszik, a bácsinak nem kellett volna meghalnia" - nyilatkozta a Paraméternek Viliam az ítélet után.

Zsemlye Viliam az ítélethirdetés után

"És ott van E.J. is. Ő maga mondta az egyik tanúnak, hogy fent volt M. Lászlóval anyám lakásán. Meg vagyok győződve róla, hogy ott volt. E.J. viszont letagadta ezt, és a saját régebbi vallomását is. Kérdem én, ő büntetlenül hazudozhat a bíróságon?" - teszi fel a kérdést Zsemlye Viliam, aki azt mondja, nem nyugszik, amíg ki nem derül a teljes igazság.

(db)