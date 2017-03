Az országos rendőr-főkapitány szerint Kollár hazudott, két év börtön fenyegeti

A rendőr-főkapitány a sajtótájékoztatón kijelentette, Boris Kollár nem mondott igazat arról, hogy kész átadni a hatóságoknak minden elektronikai készüléket, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak a galántai nevelőintézet fiatalkorú lakójával folytatott kommunikációjával kapcsolatban.

„A képviselő úr nem adta át önként az elektronikai készülékeket. Ami leginkább zavar, hogy korábban nyilvánosan kijelentette, önként megteszi” – jelentette ki Tibor Gašpar, aki hozzátette, Kollár azután sem adta át a rendőrségnek a készülékeket, miután erre a nyomozó felszólította.

A Hospodárske noviny információi szerint Kollár azért nem adta át jelenlegi mobiltelefonját a rendőrségnek, mert attól tart, hogy csupán be akarják sározni a nevét.

A rendőr-főkapitány azt is közölte, hogy a fiatalkorú lány már 2016 novemberében feljelentette Kollárt. Gašpar elmondása szerint akkor azért nem hozták nyilvánosságra az ügyet, mert az befolyásolhatta volna a nyomozás folyamatát.

A képviselőt két év börtön fenyegeti fiatalkorú erkölcsi nevelésének veszélyeztetése miatt.

Mint ismert Boris Kollárt csütörtökön hallgatták ki a rendőrségen, ahol a galántai nevelőintézet egyik fiatalkorú lakójával a Facebookon folytatott beszélgetéséről kérdezték.

"Nem kérdeztem rá a korára. De a jövőben bizonyára most már rá fogok. Mindannyian jól tudják, hogy szeretem a nőket. Azért, mert bekerültem a politikába, ezen nem fogok változtatni. A legnagyobb nyugalommal hívok el egy nőt kávézni" – nyilatkozta korábban Kollár az esettel kapcsolatban.

Az ellenzéki Sme rodina elnöke elárulta, hogy a rendőrségen is csak körbe-körbe mondta el ugyanazt, amit már a sajtóval is megosztott, miszerint nem tudta, hogy hány éves az a lány, akivel társalgott, meglehetősen kacéran. Az azóta felnőtté vált lány azonban másként nyilatkozott a történésekről: Simona elmondása szerint Boris Kollár kezdeményezte a kettőjük közt indult kommunikációt, valamint a képviselő tisztában volt a lány életkorával is.



