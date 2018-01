Babiš: A kötelező menekültkvóta megosztja Európát

Babiš kijelentette, hogy az európai menekültügyi rendszer reformjáról folytatott vita hosszútávúnak ígérkezik, és 2018 közepe előtt várhatóan nem ér véget. Véleménye szerint a vita az év második felében, még Ausztria soros uniós elnöksége alatt is folytatódni fog.

A cseh miniszterelnök a Junckerrel folytatott eszmecserét pozitívnak értékelte, ugyanakkor elmondta, a migrációs politikát illetően nem közeledett Csehország és az Európai Bizottság álláspontja.

Mint elmondta, a megbeszélések célja az volt, hogy meggyőze az uniós bizottságot arról, hogy Prága megoldást akar a kérdésben és szolidaritást kíván vállalni a rászoruló tagállamokkal. Ezzel kapcsolatban arra emlékezetett, hogy a migrációs válság megoldása érdekében a visegrádi országok szolidaritásukról tanúbizonyságot téve felajánlást tettek decemberben, amikor a V4-ek vezetői arról döntöttek, hogy 35 millió euró értékben biztosítják a líbiai határvédelmet is erősítő uniós program második szakaszának teljes körű finanszírozását, és felajánlották együttműködésüket annak végrehajtásához is. Kiemelte azt is, hogy Csehország segítséget nyújtott az Európai Unió határainak védelméhez Szlovéniában, Magyarországon és Bulgáriában is.

Elmondása szerint a találkozón megismételte a Prága és más közép-európai országok által hangozatott álláspontot, amely szerint az uniós migrációs politika állandó elosztási mechanizmusa nem megoldás a migrációs kihívásokra.

Decemberi megválasztása óta Babiš másodszor járt Brüsszelben, ahol az EU jövőjéről, a gazdasági és pénzügyi unió elmélyítéséről és az euróövezet működésének változásairól folytatott megbeszéléseket uniós politikusokkal.

