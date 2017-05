Bajnokok Ligája: Higuaín duplájával a döntő kapujában a Juventus

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

AS Monaco (francia)-Juventus (olasz) 0-2 (0-1)

----------------------------------------------

II. Lajos Stadion, 18 ezer néző, v.: Antonio Mateu Lahoz (spanyol)

gólszerzők: Higuaín (29., 59.)

sárga lap: Fabinho (37.), illetve Bonucci (21.), Marchisio (58.), Chiellini (69.)



AS Monaco:

----------

Subasic - Glik, Jemerson, Sidibé, Dirar - Bakayoko (Moutinho, 67.), Fabinho, Silva (A. Touré, 82.), Lemar (Germain, 67.) - Mbappé, Falcao



Juventus:

---------

Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - A. Sandro, Pjanic (Lemina, 89.), Marchisio (Rincon, 81.), Alves - Dybala, Mandzukic, Higuaín (Cuadrado, 77.)

Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat és több nagy lehetőséget is kialakított, de Gianluigi Buffon, a Juventus veterán világbajonoka - aki 100. BL-mérkőzésén lépett pályára torinói színekben - rendkívül magabiztosan őrizte hálóját. A túloldalon a Juventus gyakorlatilag első nagy helyzetét gólra váltotta, Dani Alves kapott remek indítást a jobb oldalon, tökéletes vissza sarkazását pedig Gonzalo Higuaín passzolta be a jobb alsóba.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a Monaco támadott ugyan, de a Juventus percről percre magabiztosabban futballozott, az 59. percben pedig egy újabb Alves-Higuaín összjáték végén növelte előnyét. A Monaco kétgólos hátrányban hitehagyott lett, így a Juventus könnyedén hozta le kapott gól nélkül az összecsapást, s immáron több 600 perce nem vették be a kapuját a legrangosabb európai kupasorozatban.

mti/para