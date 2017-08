Bajnokok Ligája: Íme a csoportkör menetrendje

A csoport:



szeptember 12., kedd:

Benfica (portugál)-CSZKA Moszkva (orosz) 20.45

Manchester United (angol)-FC Basel (svájci) 20.45



szeptember 27., szerda:

FC Basel-Benfica 20.45

CSZKA Moszkva-Manchester United 20.45



október 18., szerda:

CSZKA Moszkva-Basel 20.45

Benfica-Manchester United 20.45



október 31., kedd:

Basel-CSZKA Moszkva 20.45

Manchester United-Benfica 20.45



november 22., szerda:

CSZKA Moszkva-Benfica 18.00

Basel-Manchester United 20.45



december 5., kedd:

Benfica-Basel 20.45

Manchester United-CSZKA Moszkva 20.45



B csoport:



szeptember 12., kedd:

Bayern München (német)-RSC Anderlecht (belga) 20.45

Celtic Glasgow (skót) - Paris Saint-Germain (francia) 20.45



szeptember 27., szerda:

Paris Saint-Germain - Bayern München 20.45

RSC Anderlecht-Celtic Glasgow 20.45



október 18., szerda:

RSC Anderlecht - Paris Saint-Germain 20.45

Bayern München-Celtic Glasgow 20.45



október 31., kedd:

Paris Saint-Germain - RSC Anderlecht 20.45

Celtic Glasgow-Bayern München 20.45



november 22., szerda:

RSC Anderlecht-Bayern München 20.45

Paris Saint-Germain - Celtic Glasgow 20.45



december 5., kedd:

Bayern München - Paris Saint-Germain 20.45

Celtic Glasgow-RSC Anderlecht 20.45



C csoport:



szeptember 12., kedd:

Chelsea (angol)-Qarabag (azeri) 20.45

AS Roma (olasz)-Atlético Madrid (spanyol) 20.45



szeptember 27., szerda:

Qarabag-AS Roma 18.00

Atlético Madrid-Chelsea 20.45



október 18., szerda:

Qarabag-Atlético Madrid 18.00

Chelsea-AS Roma 20.45



október 31., kedd:

Atlético Madrid-Qarabag 20.45

AS Roma-Chelsea 20.45



november 22., szerda:

Qarabag-Chelsea 18.00

Atlético Madrid-AS Roma 20.45



december 5., kedd:

Chelsea-Atlético Madrid 20.45

AS Roma-Qarabag 20.45



D csoport:



szeptember 12., kedd:

FC Barcelona (spanyol)-Juventus (olasz) 20.45

Olimpiakosz (görög)-Sporting Lisboa (portugál) 20.45



szeptember 27., szerda:

Sporting Lisboa-FC Barcelona 20.45

Juventus-Olimpiakosz 20.45



október 18., szerda:

Juventus-Sporting Lisboa 20.45

FC Barcelona-Olimpiakosz 20.45



október 31., kedd:

Sporting Lisboa-Juventus 20.45

Olimpiakosz-FC Barcelona 20.45



november 22., szerda:

Juventus-FC Barcelona 20.45

Sporting Lisboa-Olimpiakosz 20.45



december 5., kedd:

FC Barcelona-Sporting Lisboa 20.45

Olimpiakosz-Juventus 20.45



E csoport:



szeptember 13., szerda:

Maribor (szlovén)-Szpartak Moszkva (orosz) 20.45

FC Liverpool (angol)-Sevilla (spanyol) 20.45



szeptember 26., kedd:

Sevilla-Maribor 20.45

Szpartak Moszkva-FC Liverpool 20.45



október 17., kedd:

Szpartak Moszkva-Sevilla 20.45

Maribor-FC Liverpool 20.45



november 1., szerda:

Sevilla-Szpartak Moszkva 20.45

FC Liverpool-Maribor 20.45



november 21., kedd:

Szpartak Moszkva-Maribor 18.00

Sevilla-FC Liverpool 20.45



december 6., szerda:

Maribor-Sevilla 20.45

FC Liverpool-Szpartak Moszkva 20.45



F csoport:



szeptember 13., szerda:

Feyenoord (holland)-Manchester City (angol) 20.45

Sahtar Donyeck (ukrán)-SSC Napoli (olasz) 20.45



szeptember 26., kedd:

SSC Napoli-Feyenoord 20.45

Manchester City-Sahtar Doneck 20.45



október 17., kedd:

Manchester City-SSC Napoli 20.45

Feyenoord-Sahtar Doneck 20.45



november 1., szerda:

SSC Napoli-Manchester City 20.45

Sahtar Doneck-Feyenoord 20.45



november 21., kedd:

Manchester City-Feyenoord 20.45

SSC Napoli-Sahtar Doneck 20.45



december 6., szerda:

Feyenoord-SSC Napoli 20.45

Sahtar Doneck-Manchester City 20.45



G csoport:



szeptember 13., szerda:

RB Leipzig (német)-AS Monaco (francia) 20.45

FC Porto (portugál)-Besiktas (török) 20.45



szeptember 26., kedd:

Besiktas-RB Leipzig 20.45

AS Monaco-FC Porto 20.45



október 17., kedd:

AS Monaco-Besiktas 20.45

RB Leipzig-FC Porto 20.45



november 1., szerda:

Besiktas-AS Monaco 18.00

FC Porto-RB Leipzig 20.45



november 21., kedd:

Besiktas-FC Porto 18.00

AS Monaco-RB Leipzig 20.45



december 6., szerda:

RB Leipzig-Besiktas 20.45

FC Porto-AS Monaco 20.45



H csoport:



szeptember 13., szerda:

Real Madrid (spanyol)-APOEL (ciprusi) 20.45

Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 20.45



szeptember 26., kedd:

Borussia Dortmund-Real Madrid 20.45

APOEL-Tottenham Hotspur 20.45



október 17., kedd:

APOEL-Borussia Dortmund 20.45

Real Madrid-Tottenham Hotspur 20.45



november 1., szerda:

Borussia Dortmund-APOEL 20.45

Tottenham Hotspur-Real Madrid 20.45



november 21., kedd:

APOEL-Real Madrid 20.45

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur 20.45



december 6., szerda:

Real Madrid-Borussia Dortmund 20.45

Tottenham Hotspur-APOEL 20.45



MTI/para