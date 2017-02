Balaton Sound: Már tudni, kik lesznek a fesztivál fellépői!

Az elektronikus zene történetének egyik legfontosabb dj-producere már többször, legutóbb 2015-ben játszott Zamárdiban. A 46 éves, Grammy-díjas holland Tiësto a Dj Mag toplistájának többszörös első helyezettje - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Érkezik a Balaton Soundra napjaink egyik legsikeresebb R'n'B és pop előadója, Jason Derulo is. A 27 éves amerikai sztár, aki szintén tavalyelőtt járt Zamárdiban, több mint 45 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Legutóbbi albuma, az Everything Is 4 2015-ben jelent meg.

Szintén fellép a Soundon a két éve feltűnt dj-producer Marshmello. A maszkban fellépő előadó egy évvel ezelőtt az Akvárium Klubban már bemutatkozott. A holland elektronikus zene élmezőnyét fogja képviselni a fesztiválon Afrojack és R3hab, élő produkcióval érkezik a brit elektro-duó, a Sigma és a belga drum and bass szupersztár Netsky. Sasha és Jamie Jones személyében lesznek wales-i dj-k is, műsort ad az Example & DJ Wire brit produkció, a guatemalai-amerikai Carnage, a melankolikus elektrót képviselő berlini Jan Blomqvist, az ausztrál Alison Wonderland, a német Nod One's Head, a feltörekvő fiatalok közül pedig D.O.D, Kiida és Ravitez.



