Barackvirágos amnesztia

Nos, bármit is írok én ma délelőtt, az valószínűleg a brexit elindítása és az amnesztia-eltörlés árnyékában marad.

A brexitet – minimum rövidtávon – mindenki meg fogja szívni. Hosszú távon pedig nincs értelme. Merő populizmus, és mint olyan ártalmas. Huszonöt év múltán lehet majd elemezgetni (mint pl. Csehszlovákia szétválását), de kontrollcsoport (egy alternatív Anglia) híján nem lesz megállapítható, mi lett volna, ha. Legföljebb a többi maradó államra lehet majd mutogatni alibiből. Ebből következően a felelősök már most megúszták.

Első Vladimír amnesztiáinak eltörlése is megúszós dolog, mert bár valóban szimbolikus jelentősége lenne a maffiaállami múlt lezárásának (mi, a politikai nemzet kívánjuk is), mit sem segít, ha maga a maffiaállam túlél. Másfelől akkora a cirkusz, hogy az ember már senkinek sem hihet. Hiteles-e vajon a pálfordulók szavazata? Akik Vladimír lassan összeomló pártjából menekültek át a Smerbe? Számomra nem: merő populizmus, és mint olyan ártalmas, sőt átverés. Mert a populistának semmi sem drága, ő az ígéretekből és a gesztusokból él. eg a pénzünkből.

Nem a tettekből. Részéről ez a szavazás nem egy tett, nem egy kiállás, hanem egy aktuálpolitikai manőver. Annyit is ér. Mint amikor a csaj, akit harminc éve még szívesen megdöntöttél volna, most, ráncosan, fogatlanul már hajlandó lenne. Döntse, akinek gusztusa engedi... Ficoék bárhogy szavaznak ma, nem meggyőződésből teszik, nem a megtisztulásért, hanem érdekből, konkrétan az árfolyamcsökkenés (ráncosodás, fogatlanság) miatt. A cél tehát nem nemes, ha az eredmény az is lesz. A módszer prostitúció.

Bár attól még tényleg el kell törölni Mečiar mocskát.

Amit pedig az ellenzék..., hát az szintén biznisz és nem őszinte politikai színvallás. Hogy még ebből is kicsinyes és olcsó hasznot próbáljanak húzni? És ennyi „sikerrel”.

Végeredményben, ha eltörlik, ha nem az amnesztiákat, mindenki leminősítette magát, mindenki leszerepelt.

Államférfiúi kiállást, közös ügy érdekében aprócska célok félretételét, össznemzeti ügyért való közös munkát nem láthatott a nagyérdemű, az a műsorszám politikatechnikai és erkölcsi okokból elmaradt.

Az amnesztiák eltörlése vagy nem eltörlése ugyanolyan sáros kis homokozóbéli vödröcske- és lapátkaháború lett, mint az egész szlovák politikai élet. Akkor most jöhetne a hosszúlábú óvó néni, hogy letörölje a taknyos könnyeiteket és kiporolja a gatyátokat, kedves hősei a szlovák állami megtisztulásnak!

Mindig a stabilitásról papoltok és a jövőről.

Tegnap este, mint minden évben, megint kivirágzott két barackfácskám. És ma reggelre nem fagyott le. És a méhecskék fázva bár, de szorgalmasan dolgoznak. Van esély némi termésre. Garancia nincs, de ha nem most, akkor jövőre. Mert a fa megteszi, amit lehet. Mindenféle időben. Ami a stabilitást illeti, én abban a két barackfácskában és a zümmögő méhecskékben több jövőt, becsületet, munkát és életösztönt látok, mint majd este a híradóban.