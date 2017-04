Bašternák panaszt tett a nyomozók vádemelési javaslata ellen

Bašternák panaszát a Speciális Ügyészség fogja elbírálni, amely eldönti, hogy továbbítja-e a nyomozó hatóság vádemelési indítványát a bíróság felé, vagy pedig megfelel Bašternák panaszának és ejti az ügyet, vagy visszaküldi azt a nyomozóknak.

Robert Kaliňák belügyminiszter egykori üzlettársát a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy BL-202 nevű cégével jogosulatlanul igényelt vissza az adóhatóságtól majdnem kétmillió eurót.

Ladislav Bašternák cége korábban 11,84 millió euróért vásárolt - készpénzben! - hét lakást a FIVE STAR Residence lakókomplexumban, miközben a lakásokért valójában csak összesen 1,45 millió eurót fizetett. Az említett lakások később egyenként 395 ezer és 200 ezer eurós áron keltek el.

A gyanús ÁFA-visszaigénylést már akkoriban is vizsgálták volna a hatóságok, ám az adóhatóságnál megállt az ügy. A friss rendőrségi vizsgálat 2016-ban indult, számos tanút kihallgattak, valamint házkutatást is tartottak Bašternál cégeinél, ahol a nyomozók számos könyvelési iratot is lefoglaltak.

(SITA)