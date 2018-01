Bemutatták legszebb galambjaikat a csallóközi tenyésztők

A 36 egyéni gazda 59 kategóriában összesen 315 egyedet „vonultatott föl” a jányoki kultúrház nagytermében.

„Két évvel ezelőtt már jártunk Jányokon, most visszatértünk ebbe a felső-csallóközi községbe, mert a település önkormányzata élén Berner Lajos polgármesterrel kitűnő feltételeket biztosít számunkra. És egyben kiváló alkalmat teremt az egész kistérség lakóinak, hogy megnézhessék a kiállítást. A három kiállító napon ugyanis több száz ember látogatott el a helyi kultúrházba és ismerkedett a galambtenyésztők munkájával. Meg hát nekünk, szervezőknek is kell a változatosság, hiszen eddig hosszú esztendőkön át mindig ugyanott, történetesen Légen mutatkoztunk be a közönségnek. Az idei versenyanyagot öt tagú zsűri értékelte, és véleményem szerint igazságos, objektív döntéseket hozott” – közölte Csallóköz egyik legnagyobb múlttal és taglétszámmal rendelkező, galamb- és kisállattenyésztéssel foglalkozó, non-profit társadalmi szervezetének elnöke, a légi Bartal Lajos.

Résztvevő tenyésztők: Aszódi József (Érsekújvár), Bajkai András (Udvard), Bodó Imre (Bős), Buzgó László Ábel (Mad), Csicsai Kristóf (Bős), Peter Dobrucký (Pozsony), Eke Máté (Bős), Fodor Ferenc (Nyékvárkony), Hakszer József (Jóka), Janák Imre (Lég), Vladimír Juščák (Bazin), Koller Rudolf (Pozsony), Koller István (Pozsony), Lang János (Pozsony), Lelkes Pál (Illésháza), Lépes Béla (Nyárasd), Vladimír Melich (Pozsony), Mészáros Ádám (Bős), Mészáros Noel (Bős), Mizera Károly (Bős), Mikóczi Ferenc (Jányok), Nagy Tibor (Úszor), Németh Károly (Bélvata), Ravasz Róbert (Egyházkarcsa), Rácz Gábor (Dunaszerdahely), Sárkány Pál (Dunaszerdahely), František Strhlík (Kajal), Simon Ferenc (Dunaszerdahely), Szabó Károly (Dunaszerdahely), Szakál Gábor (Csiliznyárad), Štefan Dubný (Dévényújfalu), Varga Dávid (Virt), Varga Lajos (Virt), Vasmera Bence (Nyékvárkony), Vörös István (Bős).

A kategóriagyőztesek oklevéllel, ill. kupával gazdagodtak, az érdeklődő közönség szép élménnyel.

(lelkes)