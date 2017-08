Berágtak az áldozathibáztató Trumpra az amerikai cégvezetők

Ő erre válaszul feloszlatott két tanácsadói testületet is, ahonnan egymás után távoztak a gazdasági vezetők, akik helytelenítették az elnöknek a Charlottesville-i erőszakra adott ellentmondásos nyilatkozatait.

Trump kedd délutáni nyilatkozatában a bal és a jobboldali csoportokat egyaránt hibáztatta a Charlottesville-ben történt atrocitásokért. Álláspontja szerint mindkét oldalon voltak tévedések. "Az egyik oldal rossz, a másik oldal szintén nagyon erőszakos volt, szemernyi kétségem sincs efelől. Szerintem mindkét fél hibáztatható. Elítélem a neonácikat és a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket, de higgyék el nekem, a demonstráción nem mindenki volt neonáci vagy fajgyűlölő" - fogalmazott.

Csütörtökön az Amerikai Ipari Tanács és a Stratégiai és Politikai Fórum tanácsadó testületek feloszlatását jelentette be. Twitter-bejegyzésében azzal indokolta döntését, hogy inkább beszünteti a testületek munkáját, sem mint a gazdasági szakemberek "nagy nyomásgyakorlásnak" legyenek kitéve.

A The New York Times című lap értesülései szerint az elnöki döntés azt követően született meg, hogy a Blackstone-csoport vezérigazgatója, Stephen Schwarzman - aki egyébként Trump személyes barátja - telekonferenciát szervezett a Stratégiai és Politikai Fórum elnöki tanácsadó testület tagjai számára. A téma az volt: hogyan reagáljanak az elnöknek a Charlottesville-i események után tett nyilatkozataira. A megbeszélésről kiszivárgott információk szerint a mintegy egytucatnyi gazdasági vezetővel folytatott egyeztetések után az a döntés született, hogy a tagok testületileg kivonulnak a tanácsadó szervezetből. Ebben a tanácsadói bizottságban a többi között az IBM, a Clevelandi Klina, vagy egy bostoni pénzügyi cég vezetői vettek részt.

Mielőtt azonban Donald Trump nyilvánosságra hozta döntését, a másik elnöki tanácsadó testületből, az Ipari Tanácsból is újabb két tag jelentette be kilépését.

Valamennyi kilépő az elnöknek a Charlottesville-i erőszakra adott ellentmondásos válaszaira hivatkozott távozása okaként.

A Stratégiai és Politikai Fórum a telekonferencia után kiadott közleményében leszögezte: "Miként azt tagjaink elmúlt napokban egyénileg is kinyilvánították, türelmetlenségnek, rasszizmusnak és erőszaknak abszolút nincs helye ebben az országban, ezek az amerikai alapértékek meggyalázását jelentik".

Szerdán délután egy - a The Wall Street Journal című laphoz is eljutott - belső körlevélben Jamie Dimon, a J.P.Morgan Chase bankház vezérigazgatója is közölte: "mélységesen" nem ért egyet az elnök Charlottesville-re adott válaszaival. "A rasszizmus, az intolerancia és az erőszak mindig helytelen... Kétértelmű beszédnek nincs helye ezen a téren" - szögezte le Dimon.

Korábban befolyásos republikánus politikusok is visszautasították Trump kijelentéseit. Két korábbi amerikai elnök, idősebb George H. Bush és George W. Bush együttesen lépett fel a fajgyűlölet ellen.

A két volt elnök közös közleményt tett közzé, amelyben leszögezte: "Amerikának mindig vissza kell utasítania a rasszista vakhitet, az antiszemitizmust és a gyűlölet minden formáját". Emlékeztettek egyúttal arra, amit éppen Charlottesville legkiválóbb és legismertebb politikusa, az Egyesült Államok alapító atyáinak egyike, Thomas Jefferson rögzített a Függetlenségi Nyilatkozatban: "mindannyian egyenlők vagyunk és Teremtőnk elidegeníthetetlen jogokkal ruházott fel bennünket".

Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke Twitter-bejegyzésben szögezte le: "a fehér fajgyűlölet visszataszító". Donald Trump keddi sajtótájékoztatóján a szombati tüntetés kapcsán nem csak a szélsőjobboldal, de az ellentüntetők felelősségét is hangsúlyozta.

Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor szintén közleményt tett közzé, amelyben - reagálva a Donald Trump keddi sajtóértekezletén elhangzottakra - hangsúlyozta, hogy Trump szavai megosztják és nem gyógyítják az amerikaiakat. A politikus közölte: sok más amerikai polgárral együtt elutasítja, hogy az elnök kedden "morális egyenlőségjelet tett a Charlottesville-i rendezvényen megjelent, a fehérek felsőbbrendűségét hirdető neonácik és Ku Klux Klan-tagok és a halálos áldozat, Heather Heyer személye között".

