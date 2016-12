Betiltani az ágyékkötőt

Ismét nagyot ment a szlovák törvényhozás nemzeti Csaknorisza. Ha már az elnök megvétózta az egyházi törvényjavaslatát, mely szerint húszezer helyett ötvenezer fő kellene az egyházalapításhoz (moszlimellenes alapon), ki kellett találni valami mást. Is. Hiszen az ellenzéki SaS és a neki ellenzéki barnák is jönnek fölfelé.

Olyasmit talált hát ki, amivel kevésbé gyalogol bele a potenciális választókba. Ha bejön, oké, ha nem, sebaj, ő megpróbálta megmenteni a nemzetet, az országot, a kereszténységet. Max, ha a megmenteni valók nem fogékonyak a megmentésre, üsse kavics, akkor nem lesznek éppen most megmentve. Majd arra is kitalál valamit. Majd. Holnap is van nap.

Szóval be kell valamit tiltani, amiből nem lőnek (bocs, ez nem szóvicc, hanem véletlen), de az emberek azt hiszik, lőnek belőle. Vagyis összeköthető a terrortól való rettegéssel. Mondjuk, ilyen a kamion. Azzal öltek legutóbb (ismét elnézést a morbid hasonlatért). Na de akkor sem lehet betiltatni a kamionközlekedést, mert lebénul a világ.

Akkor legyen az ágyékkötő. Azt ma már nem hord az országban senki. Abból nem lehet baj. Na jó, de annak hatása sem lesz. Hmmm... El kell lesni valamit valahonnan. Ahol már többet öltek...

Nnnna, legyen akkor a sivatag. Baszki, az se jó. A sivatag nem jön ide, attól nem fél senki.

Akkor legyen a burka. Azt már pár helyen betiltották. Vagy beszéltek a betiltásáról. Volt botrány, de aki ölni akar, az gyilkol burka nélkül is.

Viszont: mivel itt nem hord burkát senki, Danko senkit sem bánt meg igazán (max hülyének nézik a moszlimok, kit érdekel, őt nem). De a nemzet meg lesz mentve. Oké, legyen a burka.

Ha komolyan gondolja, akkor arra Ardamica reagált már 2012-ben. Anakronizmus, de ilyen tempóban képesek a hazai politikusok koppintani a külföldi példaképeket...

Persze ez mégiscsak ugyanolyan pótcselekvés, azaz látványos szalmacséplés, mint az új házszabály (csupa tiltás – milyen eredeti, milyen kreatív!). Csak rá nem jöjjenek az emberek. Mert akkor ki kell nekik találni valami mást.

Fogadjunk, hogy az is csak valamiféle tiltás lesz? Erre telik...