Betörtek Kňažkóhoz, az egykori politikus meglőtte a tolvajt!

"A hír igaz, betörő járt nálam" - erősítette meg a sajtóban futótűzként terjedő hírt a korábban színészi karriert befutó, majd később az SDKÚ színeiben politizáló férfi.

A 71 éves Kňažko arról egyelőre nem kívánt nyilatkozni, hogy valóban meglőtte-e az otthonát "meglátogató" betörőt. "Még nem hallgattak ki a rendőrök, ezért a részletekről nem kívánok nyilatkozni" - kommentálta az eseményeket az egykori politikus, aki vélhetően legálisan tartott lőfegyverével tüzelt a bűnözőre.

A Markíza televízió riporterének nyilatkozva Kňažko elmondta, hogy a betörő nagyon sok mindent ellopott, azonban bízik benne, hogy mivel a rendőrség elfogta a tettest, minden eltulajdonított értéke előkerülhet.

A mentőszolgálat szóvivője a TASR hírügynökség kérdésére megerősítette, hogy kollégái lőtt sebbel láttak el egy férfit.

"A rendőrök 1:34-kor a pozsonyi Havlíčkova utcába riasztottak minket, ahol kollégáim egy 49 éves férfit láttak el majd szállítottak kórházba, aki az egyik alsó végtagján szerzett lőtt sebet"

- tájékoztatott a mentősök szóvivője.

A rendőrség egyelőre nem árul el részleteket az esetről, csupán annyit közöltek, hogy az éjszaka folyamán betöréshez riasztották őket a már említett utcába.

Milan Kňažko 1945-ben született, először színészi, majd politikai karriert futott be. 1989 októberében visszautasította a kommunista rendszer kitüntetését, és aláírta a rezsim ellen tiltakozó Néhány mondat című kiáltványt. A rendszerváltás után megalakuló kormányokban a külügyminiszteri és a kormányfőhelyettesi posztokat is betöltötte, majd 1998 és 2002 között az első Dzurinda-kormány kulturális minisztere volt. Később államfőválasztáson, és a pozsonyi polgármester-választáson is indult.

