Beyoncé és Bruno Mars kapta a legjobb r&b-énekes díját a BET Awardson

A helyi idő szerint vasárnap este tartott díjátadón Kendrick Lamar a legjobb férfi, Remy Ma a legjobb női hiphopelőadó trófeáját nyerte el, a legjobb együttes a Migos lett.

Beyoncét további kategóriákban is díjazták, övé lett az év legjobb albumáért (Lemonade), a legjobb videóért (Sorry) járó díj, valamint a legjobb dal közönségdíja is. Az énekesnő nem vett részt a ceremónián, nemrég született ikergyermekei még nincsenek kéthetesek.

A videó kategóriában a férfi előadók között Bruno Mars 25K Magic című dala lett a győztes. A zenészek mellett etnikai kisebbségekhez tartozó színészeknek és sportolóknak is odaítélik a BET-díjakat minden évben.

Legjobb színésznőnek Taraji P. Hensont, A számolás joga sztárját, legjobb színésznek az Oscar-díjas Mahershala Alit, a Holdfény egyik szereplőjét választották. Serena Williams teniszező és Stephen Curry kosárlabdázó lettek a legjobbak a sportolók között. A legjobb film díját A számolás jogának ítélték oda.

MTI/para