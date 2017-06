Biciklis tolvaj tépte le egy fiatal nyakláncát Nagymegyeren

Kedden este fél tízkor az egyik nagymegyeri vendéglő előtt egy fiatal srác mellett egy pillanatra megállt egy hasonló korú suhanc a biciklijével. Letépte a nyakláncát, majd továbbtekert – értestült a Paraméter. A bűntényt megerősítette Mária Linkešová kerületi rendőrségi szóvivő is.

A sértett megpróbált utánaeredni, de cangával a tolvaj értelemszerűen gyorsabb volt. Feljelentést tett viszont a rendőrségen, a nagymegyeri rendőrök pedig másnap kézre is kerítették a tettest, aki ugyan

megpróbált elszökni előlük, de olyan módon, hogy berohant egy panelházba, és felment annak tetejére. Ott azonban nem várta se helikopter, se Márton lúd. A rendőrök pillanatok alatt utolérték, és őrizetbe vették.

Linkešová közölte azt is, hogy a 20 éves elkövetőnél megtalálták az ellopott láncot is, amit azóta visszaszolgáltattak a sértettnek. Megtudtuk azt is, hogy ez a taknyos nem először lopott, tavalyi hasonló eseteiért már elítélték, felfüggesztettet kapott.

Most nyilván emiatt még nagyobb pácban van, amellett, hogy a mostani lopásért hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. A bíróság szupergyors eljárás keretén belül tárgyalja az ügyét, a döntésig őrizetben marad.

(SzT/-nok)