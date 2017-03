BL: Izgalmas meccsen ejtette ki a Monaco a Manchester City-t!

Az AS Monaco és az Atlético Madrid továbbjutásával zárult szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligájának nyolcaddöntős szakasza.

A Monaco hazai pályán az első félidőben "lefocizta" a Manchester Cityt, amely 5-3-ra nyerte az első mérkőzést: a francia csapat alig fél óra alatt ledolgozta kétgólos hátrányát, ezzel a szünetben már továbbjutásra állt, míg Josep Guardiola együttese gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt. Érdekesség, hogy a City története során először nem lőtt kapura az első félidőben egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A fordulást követően már sokkal többet támadott az angol csapat, ráadásul a Monaco is megtette azt a szívességet, hogy inkább visszaállt, ez pedig meg is bosszulta magát, a 71. percben Leroy Sané találatával újra a City állt továbbjutásra. A Monacónak így újra váltania kellett, és sikerült is neki, hiszen Tiemoue Bakayoko fejesével visszaállította a kétgólos különbséget. A hajrában már nem változott az eredmény.

Az Atlético Madrid-Bayer Leverkusen összecsapáson - melynek első felvonását 4-2-re nyerték Németországban a spanyolok - a főszerepet a két kapus játszotta, az első félidőben a németek kapuját őrző Bernd Leno, a másodikban pedig a túloldalon Jan Oblak mutatott be elképesztő bravúrokat, melyek következtében gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0)

gól: Mbappé (8.), Fabinho (29.), Bakayoko (76.), illetve Sané (71.)

Továbbjutott: az AS Monaco, 6-6-os összesítéssel, idegenben lőtt több góllal.



Atlético Madrid (spanyol)-Bayer Leverkusen (német) 0-0

Továbbjutott: az Atlético Madrid, 4-2-es összesítéssel.

(MTI)