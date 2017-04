BL: Simán győzött a Real Münchenben, az Atletico kis előnyt szerzett a Leicester ellen Madriban

A Bayern és a Real tétmérkőzésen legutóbb 2014 áprilisában találkozott, akkor a BL elődöntőjében a hazai 1-0-s sikert követően a müncheni visszavágón 4-0-ra nyert a királyi gárda.

Ezúttal sérülés miatt a bajoroknál nem játszott Robert Lewandowski és Mats Hummels. A találkozót a vendégek kezdték veszélyesebben, Karim Benzema fejesét Manuel Neuer bravúrral tolta a keresztlécre. Ezt követően viszont a szögleteket sorozatban kiharcoló bajorok szereztek vezetést: Thiago Alcántara jobb oldali ívelésére jó ütemben robbant be Arturo Vidal, s Keylor Navas kapujába fejelt.

Kisebb lehetőségek mindkét fél előtt adódtak, de a Real Madrid fokozatosan vette át az irányítást. Némileg váratlanul újra nagy lehetőséghez jutott a Bayern: a találkozót vezető Nicola Rizzoli kezezést látott Dani Carvajalnál Franck Ribéry lövése után, így büntetőt ítélt - a visszajátszások alapján a labda a spanyol védő vállát találta el. Vidal állt a labda mögé, ám a kapu fölé lőtt.

A második félidőben Manuel Neuer többször is nagy bravúrt mutatott be a Bayern kapujában, de Cristiano Ronaldo kétszer is a hálójába talált. A négyszeres aranylabdás portugál előbb 11 méterről vágta be Carvajal beadását, ezzel 659 perces gólcsendjét törte meg a BL-ben, majd - már emberelőnyben - Marco Asensio passzát követően talppal megszerezte 100. európai kupagólját is, első játékosként elérve ezt a határt.

Madridban, a Vicente Calderón Stadionban egy tizenegyes döntött. A hazai csapat nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, Koke a 6. percben a kapufát találta el, de emellett is több lövés ment a vendégek kapujára. Az angol bajnok mintegy húsz perc elteltével talált magára, ekkortól már képes volt megtartani a labdát, és támadásokat is vezetett. A 28. percben mégis a madridiak szereztek vezetést Marc Albrighton a tizenhatos bal oldalánál - a közvetítés alapján néhány centivel a büntetőterületen kívül - buktatta Antoine Griezmannt, a játékvezető tizenegyest ítélt, amit a francia válogatott támadó magabiztosan értékesített. A szünetig ezután kiegyenlített játék zajlott a pályán.

A pihenőt követően stabillá vált a Leicester védekezése, az angolok jól akasztották meg az Atlético Madrid támadásait, a túloldalra viszont alig-alig jutottak el, így egyik oldalon sem esett újabb gól.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések:

Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-0)

gólszerzők: Vidal (25.), illetve C. Ronaldo (47., 77.)

piros lap: Javi Martínez (61., Bayern München)



Atlético Madrid (spanyol)-Leicester City (angol) 1-0 (1-0)

g.: Griezmann (28., 11-esből)



korábban:

Borussia Dortmund (német)-AS Monaco (francia) 2-3 (0-2)

g.: Dembélé (57.), Kagava (84.), illetve Mbappé (19., 79.), Bender (35., öngól)

mti/para