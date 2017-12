BOBAN MARKOVIC ORKESTAR ÚJÉVI ÖRÖMKONCERTJE KOMÁROMBAN!

Boban Markovic Orkestar mindent elért, amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében: díjak sokasága, több százezer eladott lemez, klub- és fesztiválkoncertek százai! Rajongók tízezrei követik örömzenélésüket bárhol is játszanak Európa szerte. Boban már vagy két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint pedig a világ legjobbja is! Az Újévben Komáromban is meghallgathatjuk ezt az önfeledt, minden korláttól mentes fúvós muzsikát, sőt annak is tanúi lehetünk, hogyan egészül ki a zenekar Magyarország egyik legkedveltebb férfi énekésével, Pápai Jocival.