Bödőcs töcskölős Orbán-paródiája miatt bűnhődik a Pátria Rádió

Az történt ugyanis, hogy a közszolgálati Pátria Rádió Rangadó című műsorának egyik tavaly áprilisi adása a Soros György-féle Közép-európai Egyetem (CEU) ellen hangolt magyarországi felsőoktatási törvénnyel foglalkozott, és a felelős szerkesztő az összeállítás végére beillesztette a népszerű stand-upos témába vágó, Orbánt kifigurázó - „Magyar ütőérre magyar vámpírt!” elnevezésű - jelenetét. Konkrétan ezt:

Az Orbán-kormány Soros elleni küzdelméről szóló humorbomba végzetesnek bizonyult. Pék szerint ez tartalmilag és műfajilag nem illett oda, ami aztán az egész témát rossz irányba vitte el. Ha a program nem ezzel a bödőcsös résszel zárult volna, nem is támogatta volna a rádiónak címzett figyelmeztetést.

„Ismerjük a média helyzetét odaát – utalt a magyarországi helyzetre - , tudjuk, mi folyik ott. Én viszont azért dolgozom, hogy hasonló hibák itt nálunk ne fordulhassanak elő”

- nyilatkozta a közszolgálati érdekeket felügyelő hatóság egyetlen magyar tagja. Megjegyezte azt is, hogy a panaszt benyújtó személy az egész műsort kritizálta, ami nem volt megalapozott, de a Karinthy-gyűrűs magyar humorista bohózata a műsor csattanójaként már túlzónak bizonyult.

Miről szólt a műsor?

Portálunk bepillantást nyert a Frekvenciatanács által figyelmeztetésben részesített pátriás műsor leiratába, ami a tanács tagjai számára – az eredeti, magyar mellett - szlovákul is részletezi, pontosan mi hangzott el a tavaly áprilisi Rangadóban. A szerkesztő a Komáromi Szalon elnevezésű beszélgetéssorozat CEU-s tematikájú darabjával vezette fel a beharangozott lapszemléjét. Itt kitért arra, hogy az eseményről beszámoló Felvidék.ma hírportál egy Soros György fotót odamontírozó manipulált nyitóképpel tálalta a beszélgetést, aminek a célja nem lehetett más, mint hogy nálunk is meghonosodjon az ellenségkép-gyártás és megossza a felvidéki magyarságot.

Aztán egy Jeszenszky Gézával készített HVG-interjúval indította a sajtószemlét, aki kiállt a Közép-európai Egyetem mellett és elítélte Orbán Moszkva-párti politikáját. A jobboldali beállítottságú exkülügyér elmondta, ő sajnálja „legjobban, hogy Orbán washingtoni és oslói nagykövetéből az Orbán kormány kritikusa” lett. Jeszenszky után egy mondat hangzik el a Magyar Narancs című lapról, hogy abban szerepel egy írás Orbán Putyinhoz való közeledéséről, és ennek kapcsán maga a jelenlegi magyar kormányfő következett, igaz, nem a mostani „minőségében”, hanem egy emberarcúbb, 2007-es „változatban”: a másfél perces bejátszásban az akkori ellenzéki vezér szót ejt az oroszokról, és üzent a fiataloknak:

„...mi az ajtót a Nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak ...meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük az utánunk jövő generációnak, hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon. (...) Lehet, hogy az olaj Keletről jön, de a szabadság mindig Nyugatról érkezik.”

A menthetetlenül szubjektív, de nem éppen a balliberális megszólalók fröcsögésétől átitatódott lapszemle a konzervatív Heti Válasz-szal folytatódott, ahol annak főszerkesztője írja, hogy „a CEU-t ellehetetlenítő eljárás minden részletében a Tanú című film Magyarországára emlékeztet bennünket, csak éppen nincs kedvünk nevetni”.

Bödőcs egész paródiáját lefordították szlovákra

A Frekvenciatanács tagjainak legyártott kétnyelvű jegyzőkönyv egyik kiemelkedő erénye, hogy így már szlovákul is elkészülhetett Bödőcs örökbecsű darabja, a „Magyar ütőérre magyar vámpírt” megnevezésű opusz. Hála a Pátriát bemószerolónak, ezért most már az sem lehet tovább titok, hogyan hangzik ékes tót nyelven az, hogy: „a külföld zsoldjában álló Soros György segge partján táborozó egyetem kiebrudalásával a munkát még korántsem fejeztük be.” Annyira szép, hogy nézze el a kedves olvasó, ha ezt a mondatot most teljes terjedelmében szlovákul is tálalja a portálunk:

„Vypšikaním univerzity sídliacej na vrchole zadku Györgya Sorosa, žoldniera zahraničia, sme ešte ani zďaleka našu prácu neskončili.“

Ugye, milyen bájos? Hogy a többiről ne is beszéljünk. Például az előjátékot lefitymáló székely urambátyámos részről se, amiben a kettős állampolgárunk a töcskölés víziója miatt kutyába se veszi a franciázást.

Gyalázatos házmestertempó

A Frekvenciatanács figyelmeztetésével kapcsolatban megkérdeztük a szóban forgó pátriás műsor szerkesztőjét, Gazdag Józsefet is.

Gazdag elmondása szerint az említett lapszemlémben főleg jobboldali-konzervatív beállítottságú közszereplők véleménye hangzott el, kiegészítve egy felsorolással, hogy az aktuális magyar politikai elitből kik voltak Soros-ösztöndíjasok, beolvasta továbbá Bayer Zsolt üzenetét a tüntető fiataloknak, elhangzott a Bödőcs-féle Orbán-paródia, és a cikkünkben már említett archívumi bejátszás Orbán Viktor tíz évvel ezelőtti beszédéből, amikor azt hangsúlyozza, hogy az oroszokat ne engedjük vissza, s hogy a szabadság mindig nyugatról érkezik. Ennek kapcsán Gazdag József a Paraméternek így nyilatkozott:

"Úgy látszik, ma már az újfideszesek bárkit hazaárulónak neveznének ezekért a szavakért. Az, hogy ezek után följelentettek, tényleg azt jelzi, hogy a Tanú című filmet éljük újra. Elszomorít, hogy egyesek asszisztálnak ehhez a gyalázatos házmestertempóhoz."

Kiegyensúlyozottság mindenekelőtt

Pék Zoltán rámutatott arra is, hogy félrevezető a sajtó által felkapott névtelen feljelentésről beszélni, hiszen anonim tiltakozásra nincs lehetőség a Frekvenciatanácsnál. Hozzátette, nem összességében a sajtóorgánumnak, hanem azon belül a konkrét műsoroknak kell kiegyensúlyozottnak lenniük, és ebben az esetben egy publicisztikai programról volt szó. Bár a Pátria most a legenyhébb büntetést kapta, - konkrétan egy figyelmeztetést -, azonban ha következő alkalommal is hasonló fordulna elő, a médiatanácsnak már pénzbírságot kellene kirónia.

Tekintve, hogy a feljelentgetésre szakosodó nemezkalaposaink lankadatlanul éberkednek, és még bevásárolni is táskarádióval mennek, óvatoskodásra kell inteni minden firkász-forradalmárt, nehogy csődbe vigyék a munkahelyüket. Ebben a szép új házmestervilágban nem árt körültekintőnek lenni. Így majd egy következő alkalommal legfeljebb egy állat- és növénybaráti műsor összeállításnál lehetne Bödőcsöt éterközelbe engedni, amikor egészen egyszerűen nem lehet áthallása például annak, ha górcső alá kerülnek a rövidhátú paránykérészek, a duplazsákos, három vödrös eldorádóbogarak, valamint a házsártos szúnyogkancavirágok szerte a Kárpát-medencében.

(Sidó Árpád)